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16 апреля 2017, 13:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Источник: «Ак Барс» вернул нападающего Михеева из «Кузни»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Ак Барс» вернул нападающего Артёма Михеева из новокузнецкого «Металлурга».

Об этом информирует «БИЗНЕС Online»

Перед прошлым сезоном Михеев перешёл в «Кузню», где сыграл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 (3+7) очков. Следующий сезон нападающий может провести в альметьевском «Нефтянике» в Высшей хоккейной лиге. Михеев является воспитанником «Ак Барса».

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