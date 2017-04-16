Почему СКА не выиграет Кубок Гагарина. Это ещё возможно
Магнитогорский «Металлург» проиграл 4-й матч серии, поставив себя в почти безвыходное положение. Разбираемся, что может остановить СКА.
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Выход лидеров «Магнитки» из спячки
Перед началом серии таблица бомбардиров
Для сравнения — ударное звено СКА набрало за эту серию уже 14 очков и, кажется, не собирается останавливаться. Лидеров уральцев связали по рукам и ногам, в их игре нет той лёгкости, какая была в предыдущих сериях. Коваржа в каждой смене нещадно провоцируют на пятаке, Мозякина бьют при каждом приёме шайбы, Зарипова вынуждают жаловаться на «балет». И ведь, пожалуй, прав Владислав Третьяк, говоря, что Зарипову нужно шайбы забрасывать, а не жаловаться. Если «Металлург» сможет разбудить своё первое звено и тройка Коваржа почувствует хоть немного свободы на площадке, то шансы клуба на продолжение борьбы в серии значительно увеличатся.
Вдохновенная игра других звеньев «Металлурга»
Кажется, за последние годы мы уже привыкли к тому, что результат для «Магнитки» делают Коварж с партнёрами, а потому факт наличия в обойме клуба других высококлассных игроков
У Воробьёва есть кому решать игру, и уже с первого матча стало понятно, что клуб не рассчитывает лишь на своё ударное звено. Если даже по ходу этого
Желание выиграть здесь и сейчас
Разговоры о том, что петербуржцам захочется поднять над головой Кубок при своих трибунах, абсолютно бессмысленны. СКА ни за что не отступит от своей игры, ни за что не сядет в оборону и ни за что не отдаст весь лёд хозяевам. Вполне возможен другой вариант — СКА может увлечься атакой, стремясь завершить серию как можно скорее, чем с удовольствием не преминут воспользоваться хозяева. «Металлург» в четвёртом матче сделал одну очень важную вещь — вытеснил из игры всех нападающих СКА. Все три шайбы в матче на счету защитников «армейцев», а помимо броска Шипачёва в штангу
Оттого ещё более удивительно, что «Магнитка», лишив игры форвардов «армейцев», умудрилась пропустить дважды от Хафизуллина с пятака. Поэтому нельзя не рассматривать возможность того, что СКА сыграет в более атакующей манере, с риском и азартом. Плюс ли это для «Магнитки»? Да, безусловно. Команда Воробьёва отлично смотрится при контратаках в этой серии, чему подтверждение — голы Осалы и Казионова. Играть вторым номером СКА не будет, менталитет не позволяет, но и забрать узды правления игрой на сто процентов в свои руки чревато.
Каждый матч «Магнитки» — как седьмой
Для «Металлурга» настал тот момент, когда права на ошибку больше нет. Теперь каждый матч для подопечных Воробьёва всё равно что седьмой, ведь выигрывать нужно в каждом из оставшихся. В этом плане за «Металлург» играет тот факт, что серия начиналась в Магнитогорске, и пытаться вернуть интригу в серию клуб будет при родных трибунах. С другой стороны, «Магнитка» просто не знает, как вытаскивать почти безнадёжные серии. Перед третьим матчем все в один голос говорили, что клуб уже дважды проигрывал в серии 1−2 и дважды брал кубок, но разница в том, что в тех сериях со «Львом» и ЦСКА клуб сравнивал счёт в четвёртом матче.
Такого опыта у «Металлурга» нет, зато СКА может похвастать не просто своей исторической победой над ЦСКА в чемпионский сезон, но и во многом схожим результатом в финальной серии с «Ак Барсом». Тогда в пятом матче на выезде СКА камня на камне не оставил от казанцев, разгромив их 6:1 и подняв над головой долгожданный трофей. Очевидно, что ход финальной серии этого года не предполагает разгрома, а потому надеяться на повторение того финала петербуржцам не стоит. «Магнитка» будет играть на максимуме своих возможностей, будет рисковать, будет позволять себе то, чего не могла позволить в предыдущих матчах. Команда, настроенная на последний бой, всегда страшна, и «Магнитка» ляжет костьми, лишь бы продолжить серию.
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