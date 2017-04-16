Yahoo Sports: Шпионское устройство в КХЛ не тянет на высокие технологии

Так, журналист Yahoo Sports Грег Вышински изучил фотографию устройства, опубликованную в субботу, и пришёл к выводу о низком уровне технологической подготовки в КХЛ.



«Как видите, подслушивающее устройство вряд ли похоже на передовые шпионские технологии. Скорее, оно смахивает на самоделку, которую можно сделать после визита в магазин радиодеталей. “Эй, Сергей, у тебя есть третья пальчиковая батарейка для незаконного прослушивающего устройства, чтобы прикрепить его в тренерской комнате соперников? А то у меня только две”. Честно говоря, мы не знаем, как к этому относиться. Как и все, мы знаем, что этот артефакт не имел ничего общего с серией. Или же “Металлург” пытается отвлечь от хода серии. А может быть, СКА шпионил за “Металлургом”, но это означает, что магнитогорцы не обсуждали свои планы тренировок по электронной почте, иначе бы они уже были у СКА», — пишет Вышински.