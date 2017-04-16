Эксперты: Судейство в КХЛ вызывает всё больше вопросов

Финальная серия «Кубка Гагарина» поделила спортивное сообщество страны на две части: одни ликуют вместе с питерским СКА, одержавшим три победы над «Магниткой». Другие тревожатся, что с такими победами российский хоккей стремительно дрейфует в сторону тупика и тотальной дискредитации. Во время игры 14 апреля арбитры удалили в третьем периоде нападающего уральцев Даниса Зарипова, после чего «армейцы» забросили гостям решающую шайбу. И, хотя игроки СКА в общей сложности получили шесть штрафных минут за матч (у «Магнитки» восемь), четыре из них они получили на последних 15 секундах встречи.

Судейство финальной серии вызывает все больше вопросов у болельщиков и экспертов, констатирует ИА «Росбалт». Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и питерским СКА снова обернулась скандалом и претензиями к судейству. По этому поводу выступили не только спортивные эксперты. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сразу после игры высказал мнение в Twitter: «Дело не в Магнитке… Стыдно!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты — молодцы!».

Примечательно, что по ходу этой серии вопросы к судьям возникают не в первый раз. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев после первой игры, в которой уральцы уступили 4:5, заявил, что находится в состоянии шока, а также высказал мнение, что «если некоторые вещи не изменятся», у «Магнитки» будет мало шансов на успех. В том матче арбитры пропустили удаление 5+20, когда армеец Шипачев ударил в пах Калетника. В этот момент счет в матче был 3:3. Таким образом, как полагают эксперты, арбитры, «не разглядев нарушение», решили игру, поскольку у «Магнитки» лучшее в лиге большинство по ходу регулярного чемпионата.

Позже эпизод был рассмотрен дисциплинарным комитетом КХЛ. «На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК СКА Вадима Шипачева наказание по правилу “Удар клюшкой” “Правил игры в хоккей сезона 2016/2017” — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут), и, согласно Дисциплинарному Регламенту КХЛ, подвергнуть его денежному штрафу», — отмечалось в вердикте.

После четвертой игры основные вопросы журналистов на пресс-конференции касались судейства. В лиге есть прямой запрет на критику судей, поэтому тренер уральцев на вопрос о судейских ошибках ответил уклончиво. На вопрос об удалении Зарипова, которое при всей своей спорности оказалось решающим, Илья Воробьев просто рассмеялся. Его комментарий по ходу игры был очень кратким: «СКА — с победой. Все грамотно. Слова мои характеризуйте, как хотите. У меня все».

Между тем трехкратный олимпийский чемпион и вице-президент столичного «Динамо» Виталий Давыдов отметил, что судейство в КХЛ уже много лет отстает от развития хоккея, арбитрам не хватает профессионализма.

Ряд экспертов считает, что спорные решения судьи могут принимать, поскольку находятся под определенным психологическим давлением. «А еще мне хочется еще раз обратиться к нашему хоккейному руководству. Еще раз прошу прислушаться к моим словам. Поймите, что когда у нас боссы КХЛ и ФХР начинают в ложе обниматься и поздравлять друг друга с голами СКА, — это ненормальная ситуация для финала Кубка Гагарина», — полагает обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко. — Потому что вы наделены особыми полномочиями в нашем хоккее. Очень большими полномочиями. И не надо тыкать в глаза всей остальной лиге тем, что вас в ней волнуют в первую очередь успехи только одного конкретного клуба.

Он считает, что «руководителям, как экспертам, лучше всегда быть над схваткой» и «болеть только за красивый хоккей». «Потому что такая ваша ярко выраженная позиция в отношении СКА — это уже психологическое давление. И на судей, и на соперников, и на комментаторов, и на журналистов. И повод для нездоровых разговоров о том, что “судьба Кубка Гагарина заранее решена”. Которые “за кадром” звучат уже давно. А теперь начали прорываться и в прямой эфир перед многомиллионной аудиторией», — высказал мнение журналист.

Как подчеркивают Дни.ru, скандал вокруг предвзятого судейства бросает тень не только на Континентальную хоккейную лигу, не только демотивирует ведущих российских хоккеистов, которые понимают бесполезность противостояния мощной административной машине, но и просто отвращает от хоккея миллионы зрителей и болельщиков.