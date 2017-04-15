Владимир Ткачев был признан болельщиками лучшим игроком сезона в ХК «Ак Барс»

Ткачев регулярно привлекался в сборную России в сезоне-2016/17. Форвард провел 73 игры за «Ак Барс» в сезоне-2016/17 и набрал 43 очка (17 шайб и 26 результативных передач).

Лучшим вратарем команды в сезоне назвали Эмиля Гарипова, лучшим защитником — Степана Захарчука, а лучшим нападающим — Ткачева. Лучшим молодым игроком стал Андрей Чибисов.