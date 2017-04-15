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15 апреля 2017, 17:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Владимир Ткачев был признан болельщиками лучшим игроком сезона в ХК «Ак Барс»

Нападающий сборной России Владимир Ткачев был признан болельщиками «Ак Барса» лучшим хоккеистом сезона в составе казанской команды.

Ткачев регулярно привлекался в сборную России в сезоне-2016/17. Форвард провел 73 игры за «Ак Барс» в сезоне-2016/17 и набрал 43 очка (17 шайб и 26 результативных передач).

Лучшим вратарем команды в сезоне назвали Эмиля Гарипова, лучшим защитником — Степана Захарчука, а лучшим нападающим — Ткачева. Лучшим молодым игроком стал Андрей Чибисов.

Ак Барс
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