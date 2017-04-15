Маганов: Хоккеисты «Ак Барса» могут занести себе в актив прошедший сезон КХЛ

«Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу», завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ.

«Наша команда может занести себе в актив. Бронзовые медали дорогого стоят, и они получены в борьбе со многими командами. Спорт есть спорт, и все хотят побеждать. Наша команда провела сезон достойно, она билась, за что ей огромное спасибо», — сказал Маганов на встрече команды с болельщиками на закрытии сезона.

«Мы ставим высокие цели, и для этого у “Ак Барса” есть все — опытный тренерский штаб, поддержка республики», — добавил президент клуба.