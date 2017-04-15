КХЛ: Судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка Гагарина
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победная шайба
санкт-петербургского СКА в четвертом финальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была заброшена по правилам. Об этом говорится в заявлении департамента судейства КХЛ, которое цитирует пресс-служба лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СКА выиграл дома у магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:2 и увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3−1. После встречи
«Согласно правилу 234 пункт “е” “Правил игры в хоккей”, “если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру за исключением момента, когда шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу, — говорится в заявлении. — В этой ситуации главный судья должен засчитать гол”. На 53-й минуте после броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера “Металлурга” Василия Кошечкина отскочила к защитнику хозяев Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку ворот».
Также департамент признал верным удаление Зарипова, после которого была заброшена решающая шайба. «Нарушение Зарипова (атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт “а” “Правил игры в хоккей”) очевидно, — говорится в заявлении. — Атака была совершена в область спины Вадима Шипачёва, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону».
Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter