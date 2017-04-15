КХЛ: Судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка Гагарина

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СКА выиграл дома у магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:2 и увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3−1. После встречи вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказал недовольство работой судей. В частности, он был недоволен удалением нападающего Даниса Зарипова, после которого хозяева забросили решающую шайбу. Также, по его мнению, нельзя было засчитывать третий гол, поскольку шайба перед взятием ворот после броска попала в шлем вратарю «Металлурга».

«Согласно правилу 234 пункт “е” “Правил игры в хоккей”, “если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру за исключением момента, когда шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу, — говорится в заявлении. — В этой ситуации главный судья должен засчитать гол”. На 53-й минуте после броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера “Металлурга” Василия Кошечкина отскочила к защитнику хозяев Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку ворот».

Также департамент признал верным удаление Зарипова, после которого была заброшена решающая шайба. «Нарушение Зарипова (атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт “а” “Правил игры в хоккей”) очевидно, — говорится в заявлении. — Атака была совершена в область спины Вадима Шипачёва, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону».

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.