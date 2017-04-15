«Отдай, отдай им кубок!..» Почему Воробьёв не прав, сдаваясь в финале
Илья Воробьёв иронично оценивает судейство и предлагает отдать кубок Гагарина сопернику. Почему главный тренер «Магнитки» не прав?
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Что отделяет просто хорошего тренера от
Илья Воробьёв — как раз такой тренер. Его не назвать большим любителем общения с прессой, но зато он понимает, что журналистов можно использовать как проводник, чтобы донести
Да и мог ли быть простаком тренер, отец которого сам Пётр Воробьёв, а в учителях значатся Дэйв Кинг, Пол Морис и Майк Кинэн? Хоккей наставник «Магнитки» видел с разных сторон, и
Рулевой «Магнитки» никого не оскорблял. Более того, он даже открыто никого не критиковал! Штрафовать его лиге попросту не за что. Не подкопаться. Но при этом все, кто хоть
«Отдай, отдай им кубок!..» — надрываясь кричал Воробьёв судьям, показывая на лавку, где стоял его соратник по тренерскому штабу сборной России. Столь бурно главный тренер «Магнитки» реагировал на удаление Даниса Зарипова в третьем периоде, словно предчувствуя, что оно станет роковым. Всё это было больше похоже на крик отчаяния, чем на грамотную работу с арбитрами. Специалист, который всегда казался хладнокровным манипулятором, в хорошем смысле этого слова, сорвался. Бьёмся об заклад, что примерно то же самое, сидя перед телевизором, кричали магнитогорские болельщики. Но между фанатами и тренером есть одна большая разница.
Воробьёва, как и любого другого тренера, слушают игроки. А если между тренером и хоккеистами есть контакт, то не только слушают, но и слышат, что гораздо важнее. Любая персональная критика на
Помните, как пять лет назад СКА вчистую проиграл серию московскому «Динамо» в финале конференции? Тогда питерских «армейцев» подвёл главный тренер. После первого же поражения Милош Ржига в свойственной ему эмоциональной манере начал направо и налево говорить о судействе. Было много эмоций, эпитетов, и в
Реакция Воробьёва на удаление Зарипова — это только один из звоночков, которые говорят о том, что в Магнитогорске не верят, что могут победить СКА. Неделю назад, ещё до старта финальной серии, тренер «сталеваров» отдавал должное мощи петербуржцев. Но одно дело — дежурные комплименты сопернику, который их действительно заслуживает, и совсем другое — ссылки на состав СКА, когда после третьего матча речь зашла о тотальном превосходстве «армейцев» по броскам. Но разве не сам Воробьёв сделал преимущество монстра из
На что намекнул Воробьёв?
В первом матче серии вся страна видела финал мечты. Ожидания не были нашими проблемами. «Магнитка» хоть и проиграла, но в «перестрелке» ничуть СКА не уступала, а соотношение бросков было 34−34. Разве тогда состав у Знарка был принципиально иным, чем в третьем или четвёртом матче? Но ещё в Магнитогорске Воробьёв отказался от игры, которая принесла ему и его команде Кубок в прошлом году. Откат, игра вторым номером, 16 бросков за матч…"Металлург, ты ли это? То, что принесло результат на короткой дистанции, в итоге может выбросить уральцев на обочину.
Стоит лишь почитать Интернет, чтобы понять: вся страна, за исключением Северной столицы, согласно кивает и готова похлопать Воробьёва по плечу. Его вряд ли стоит считать Дон Кихотом, который в одиночку сражается с ветряными мельницами.
Своим поведением Воробьёв, конечно, может обратить внимание на проблемы лиги, и в частности судейства. Но куда больше наш хоккей выиграл бы, если б уральцы продолжали верить в победу и играть так, как умеют, не распыляясь на разговоры о судействе. Нет, когда на льду творится настоящий беспредел, ни в коем случае нельзя молчать, но и сразу соглашаться на роль жертвы — это точно не рецепт финала мечты.
Смех Воробьёва — идеальный саундтрек этого финала. Это смех человека, который не может изменить ничего.
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