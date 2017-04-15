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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29439648/
15 апреля 2017, 15:08 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Третьяк: Потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо понизить для развития хоккея. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

По мнению главы ФХР клубам также надо больше уделять внимания собственной школе. Увеличить
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«И у нас, и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) есть богатые, менее богатые и не очень богатые клубы, — сказал Третьяк. — Но там есть потолок зарплат. Думаю, для будущего потолок надо понижать и в клубах надо уменьшить. Есть клубы очень богатые, но есть те, которые по месяцу не выплачивают деньги, а есть те, которые собирают всех лучших игроков».

Также Третьяк рекомендовал клубам не с самым большим бюджетом повысить внимание к воспитанию собственных талантов.

«Те клубы, которые не имеют таких финансовых возможностей, довольствуются тем, что есть. Я хотел бы им сказать, чтобы они больше внимания уделяли своей школе, потому что материально-техническая база у нас сейчас есть, и есть возможность воспитывать молодых игроков, вкладывать в них», — добавил глава ФХР.

Потолок зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.
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