Третьяк: потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать

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«И у нас, и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) есть богатые, менее богатые и не очень богатые клубы, — сказал Третьяк. — Но там есть потолок зарплат. Думаю, для будущего потолок надо понижать и в клубах надо уменьшить. Есть клубы очень богатые, но есть те, которые по месяцу не выплачивают деньги, а есть те, которые собирают всех лучших игроков».

Также Третьяк рекомендовал клубам не с самым большим бюджетом повысить внимание к воспитанию собственных талантов.

«Те клубы, которые не имеют таких финансовых возможностей, довольствуются тем, что есть. Я хотел бы им сказать, чтобы они больше внимания уделяли своей школе, потому что материально-техническая база у нас сейчас есть, и есть возможность воспитывать молодых игроков, вкладывать в них», — добавил глава ФХР.

Потолок зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составляет 950 млн рублей.