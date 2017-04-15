Кубок Гагарина. Микрофон против финала мечты

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Игорь ЕРОНКО

Вот серьезно, у нас два лучших российских тренера в финале. И что мы видим? Попала в СМИ фотография Майка Бэбкока (с ним сфоткался университетский тренер, с которым они начинали) с диким разбором на доске, там был Corsi, вся эта стандартная бросковая тема, но там были и «zone entries» (входы в зону), «heavy shifts» (очень удачные или очень неудачные смены для звена). Вот это реально здорово — какая тройка попалась или жгла.

Видя плей-офф НХЛ, видя то, как на основе аналитики Барри Тротц убирает тройку Бигла от тройки Мэттьюса, потому что по броскам просели, все эти микрофоны потенциальные кажутся ну совершеннейшей ерундой.

Я прекрасно понимаю Воробьева. Он любой матчинг (тактику наложения звеньев) разбивает, потому что у него три тройки разрушителей. Я не понимаю Знарка при этом. Он может крутить звеньями как угодно. Но, а я считал все смены с участием Коваржа и партнеров, единственное, что он предложил — убрать от них тройку Шипачева.

Забавно, что в этом он совпал во мнении с Воробьевым. У которого и гостевые, и домашние смены были. Тот не хотел идти на такой размен. А могло получиться интересно. С обеих сторон.

Я вижу немало технологических фишек в этом финале, пусть он уже не получился, но они все какие-то мелкие. Отработанные смены во время атаки, грамотный развод полуперсоналки в позиционках со стороны СКА, вход в зону «3−2», а то и «4−1». Но это и рядом не валялось с тем, что мы видим по ту сторону океана.

Ты дома, ты можешь «матчить», и у тебя те самые «heavy shifts» против любой тройки могут пройти, можно попробовать четвертой тройкой по бортам покатать шайбу. Моментами все это было, но в целом — ничего подобного.

И тут вот вопрос: мы говорим о финале мечты, а где он есть-то? Меня совершенно устроил бы нынешний счет, если б я увидел тактические перестроения, разнообразные наложения с определенными заданиями, да хоть условно перекрытый сильный борт разными вариантами форчека.

Ничего этого я не вижу по итогам четырех матчей. Хотя смог увидеть по итогам всего-то одного игрового дня за океаном. Допустим, в нашей любимой КХЛ равенство не подразумевается, но все же обидно.

Даже с учетом Воробьева, который много что блюдет, мы все равно отстаем технологически. У него потрясающе поставлена такая вещь, как «сыгранность с вратарем». Когда я только начинал, как-то зарубился на эту тему со спецом из Канады. Тогда я был очень самонадеян. Почитав кучу литературы — извинился.

Я просто рос в эпоху Руа, Бродера, Гашека, Белфура. Мне казалось, что «сыгранность с вратарем» — это глупость. Далеко не так. Глупостью было то, о чем я думал. Когда защитники четко кроют возможного адресата при выходе «два в один», оставляя Кошечкина разбираться с кем-то там, это коммуникация и именно что сыгранность в чистом виде. Когда линии броска специально оставляют пустыми — это сыгранность. Если это не Ковальчук или не Дадонов и Гусев. И они знают, что делают.

Сыгранность с вратарем, особенно такой обороны — это невероятное преимущество. Когда-то давно все и всегда говорили: атака выигрывает матчи, оборона — регулярку, вратари — Кубок. Все сильно изменилось. Сейчас — разве что вкупе, и то атака страшно важна. Знарок при помощи штаба до этого, похоже, дошел. Но не до конца.

А что до сыгранности, Самсонов намного талантливее Кошечкина. Но насколько же здорово действует оборона «Магнитки» с учетом пожеланий Василия. Постоянно отсекают с пятака, совмещая с открытием линии для броска. Но бросок этот — с синей или от борта. Вот это очень технологично и потрясающе отработано. Витолиньш может сколько угодно говорить про вторые шансы — но попробуй до них еще доберись.

… А этот мистический микрофон — та еще чушь. Давайте лучше сыграем в хороший хоккей, чтобы все запомнили эту серию не за судейство, а за высокий темп и красивые комбинации. Ведь, увы, пока наш финал получается таким:

— Товарищ командир, патроны кончились!

— Рядовой Иванов, но вы же коммунист!

— И пулемет застрочил с новой силой….