Кубок Гагарина. Микрофон против финала мечты
Корреспондент «СЭ» рассуждает о том, почему финальная серия Кубка Гагарина не получается настолько интересной, насколько ожидалось.
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Видимо, что-то случилось...
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Игорь ЕРОНКО
Вот серьезно, у нас два лучших российских тренера в финале. И что мы видим? Попала в СМИ фотография Майка Бэбкока (с ним сфоткался университетский тренер, с которым они начинали) с диким разбором на доске, там был Corsi, вся эта стандартная бросковая тема, но там были и «zone entries» (входы в зону), «heavy shifts» (очень удачные или очень неудачные смены для звена). Вот это реально здорово — какая тройка попалась или жгла.
Видя
Я прекрасно понимаю Воробьева. Он любой матчинг (тактику наложения звеньев) разбивает, потому что у него три тройки разрушителей. Я не понимаю Знарка при этом. Он может крутить звеньями как угодно. Но, а я считал все смены с участием Коваржа и партнеров, единственное, что он предложил — убрать от них тройку Шипачева.
Забавно, что в этом он совпал во мнении с Воробьевым. У которого и гостевые, и домашние смены были. Тот не хотел идти на такой размен. А могло получиться интересно. С обеих сторон.
Я вижу немало технологических фишек в этом финале, пусть он уже не получился, но они все
Ты дома, ты можешь «матчить», и у тебя те самые «heavy shifts» против любой тройки могут пройти, можно попробовать четвертой тройкой по бортам покатать шайбу. Моментами все это было, но в целом — ничего подобного.
И тут вот вопрос: мы говорим о финале мечты, а где он
Ничего этого я не вижу по итогам четырех матчей. Хотя смог увидеть по итогам
Даже с учетом Воробьева, который много что блюдет, мы все равно отстаем технологически. У него потрясающе поставлена такая вещь, как «сыгранность с вратарем». Когда я только начинал,
Я просто рос в эпоху Руа, Бродера, Гашека, Белфура. Мне казалось, что «сыгранность с вратарем» — это глупость. Далеко не так. Глупостью было то, о чем я думал. Когда защитники четко кроют возможного адресата при выходе «два в один», оставляя Кошечкина разбираться с
Сыгранность с вратарем, особенно такой обороны — это невероятное преимущество.
А что до сыгранности, Самсонов намного талантливее Кошечкина. Но насколько же здорово действует оборона «Магнитки» с учетом пожеланий Василия. Постоянно отсекают с пятака, совмещая с открытием линии для броска. Но бросок этот — с синей или от борта. Вот это очень технологично и потрясающе отработано. Витолиньш может сколько угодно говорить про вторые шансы — но попробуй до них еще доберись.
… А этот мистический микрофон — та еще чушь. Давайте лучше сыграем в хороший хоккей, чтобы все запомнили эту серию не за судейство, а за высокий темп и красивые комбинации. Ведь, увы, пока наш финал получается таким:
— Товарищ командир, патроны кончились!
— Рядовой Иванов, но вы же коммунист!
— И пулемет застрочил с новой силой….
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