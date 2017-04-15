Третьяк: ФХР поддержит любое решение «Кузни» по вопросу продолжения выступления в КХЛ
Федерация хоккея России (ФХР) поддержит любое решение новокузнецкого «Металлурга» по вопросу продолжения выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил президент федерации Владислав Третьяк.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что «Металлург» может покинуть состав участников КХЛ.
«Первая задача ФХР — развивать хоккей в регионах, поэтому если “Кузня” самостоятельно готова играть в КХЛ, имеет финансовые возможности, то я не вижу проблем по их участию. Если клуб сам выйдет со своим решением, скажет, что есть финансовые проблемы, поэтому играть он будет в ВХЛ, то мы поддержим любое решение», — сказал Третьяк журналистам.
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