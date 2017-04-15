Тренерский штаб ХК «Динамо» составят Воробьев, Скопинцев, Бойков и Еремеев
Тренерский штаб московского «Динамо» после назначения главным тренером Владимира Воробьева других изменений не претерпит, сообщил генеральный директор хоккейного клуба Андрей Сафронов.
В пятницу Владимир Воробьев был объявлен новым главным тренером «Динамо». На этом посту он заменил Сергея Орешкина, чьим помощником он являлся в течение сезона-2016/17.
«Думаю, что больше никого не будет. И с Воробьевым, и с Андреем Скопинцевым мы уже поговорили. Пока будут они, а также (Александр) Бойков и (Виталий) Еремеев», — сказал Сафронов журналистам.
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