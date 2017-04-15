Терещенко: Хоккеисты московского «Динамо» разочарованы сезоном-2016/17

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«Динамо» в сезоне-2016/17 дошло до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступило СКА в серии со счетом 1−4. На посту главного тренера столичной команды Сергея Орешкина заменил Владимир Воробьев.

«Оценки неуместны, вся команда испытывает большое разочарование. Мы должны были делать этот шаг, но не смогли. Были и объективные, и субъективные причины. Но мы не теряем оптимизма, мы должны выигрывать в будущем. Назначен новый тренер, и каждый хоккеист будет ему помогать», — отметил Терещенко.

По мнению генерального директора клуба Андрея Сафронова, «Динамо» должно было выигрывать в серии с санкт- петербургским СКА. «Оценка за сезон — два с минусом. По той простой причине, что мы должны были проходить СКА, но не реализовали свои моменты. Пусть питерцы это прочитают и удивятся», — сказал он.