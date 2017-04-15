Победа в Кубке Гагарина является задачей для московского «Динамо» в сезоне-2017/18

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В пятницу московское «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера Владимира Воробьева, который сменил Сергея Орешкина.

«Вы знаете Воробьева больше как игрока, нежели тренера. У него достаточно опыта, чтобы достичь результатов с таким великим клубом, как «Динамо», — отметил Сафронов.

«Динамо» в сезоне-2016/17 дошло до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1−4 в серии. «Мы не рассчитывали так рано закончить сезон, мы проиграли СКА, показав очень низкую реализацию игровых моментов. Жизнь продолжается, будем стараться вернуться на вершину, куда мы дважды поднимались — это победа в Кубке Гагарина», — добавил генеральный директор столичного клуба.