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15 апреля 2017, 13:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Победа в Кубке Гагарина является задачей для московского «Динамо» в сезоне-2017/18

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Руководство московского «Динамо» поставило задачу перед командой на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — победа в Кубке Гагарина. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.

Как рассказал генеральный директор Динамо Андрей Сафронов клуба не рассчитывал вылететь из Кубка Гагарина уже на стадии ¼ финала. Увеличить
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В пятницу московское «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера Владимира Воробьева, который сменил Сергея Орешкина.

«Вы знаете Воробьева больше как игрока, нежели тренера. У него достаточно опыта, чтобы достичь результатов с таким великим клубом, как «Динамо», — отметил Сафронов.

«Динамо» в сезоне-2016/17 дошло до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1−4 в серии. «Мы не рассчитывали так рано закончить сезон, мы проиграли СКА, показав очень низкую реализацию игровых моментов. Жизнь продолжается, будем стараться вернуться на вершину, куда мы дважды поднимались — это победа в Кубке Гагарина», — добавил генеральный директор столичного клуба.

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