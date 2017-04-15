Владимир Воробьев: Тренировочный процесс в «Динамо» будет изменен

Специалист отметил, что прилождит максимум усилий, чтобы привести команду к успеху.

— Спасибо руководству клуба за доверие, — сказал Воробьев. — Если говорить о ветеранах, многие меня знают как игрока «Динамо». Спасибо Виталию Давыдову, который приглашал меня, как игрока. Андрей Сафронов позвал меня работать, и я согласился.