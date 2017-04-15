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15 апреля 2017, 13:11 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Владимир Воробьев: Тренировочный процесс в «Динамо» будет изменен

Новый главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев поблагодарил руководство клуба за проявленное доверие.

Специалист отметил, что прилождит максимум усилий, чтобы привести команду к успеху.

— Спасибо руководству клуба за доверие, — сказал Воробьев. — Если говорить о ветеранах, многие меня знают как игрока «Динамо». Спасибо Виталию Давыдову, который приглашал меня, как игрока. Андрей Сафронов позвал меня работать, и я согласился.

Понимаю уровень ответственности. Что и как делать. Я доверяю тренерскому штабу, люди понимают, что мы будем делать. О задачах на сезон и говорить не надо. Это только победа. Мы ставим задачи выигрывать в каждом матче. Конечно, будут и новшества, что-то поменяем. Нужно добавлять в атаке. Тренировочный процесс будет изменен. С большим оптимизмом сморю вперед. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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