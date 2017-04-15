Владимир Воробьев: Тренировочный процесс в «Динамо» будет изменен
Новый главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев поблагодарил руководство клуба за проявленное доверие.
Специалист отметил, что прилождит максимум усилий, чтобы привести команду к успеху.
— Спасибо руководству клуба за доверие, — сказал Воробьев. — Если говорить о ветеранах, многие меня знают как игрока «Динамо». Спасибо Виталию Давыдову, который приглашал меня, как игрока. Андрей Сафронов позвал меня работать, и я согласился.
Понимаю уровень ответственности. Что и как делать. Я доверяю тренерскому штабу, люди понимают, что мы будем делать. О задачах на сезон и говорить не надо. Это только победа. Мы ставим задачи выигрывать в каждом матче. Конечно, будут и новшества,
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