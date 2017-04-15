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15 апреля 2017, 13:06 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Фазель: Атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ сложно сравнивать

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Атмосферу на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сравнивать сложно, в Северной Америке больший упор делается на развлечение зрителей. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

Глава <span class=error>ИИХФ</span> отметил высокий уровень культуры боления в ряде российских городов в частности в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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В пятницу он посетил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге, в котором местный СКА взял верх на магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2.

«Прежде всего я хочу отметить невероятную атмосферу на арене, которая мне очень нравится. В Европе не так много таких арен, как в Санкт-Петербурге, с ее замечательными болельщиками, предматчевым представлением; я бы даже сказал, что это в своем роде уникальная атмосфера. Отметил для себя, что было много семей, женщин, был даже немного удивлен тем, что было много детей — пяти, шести, семи лет, мальчики и девочки. То есть это стало праздником не только для мужчин», — поделился впечатлениями Фазель.

«С НХЛ эту атмосферу сравнивать сложно, это разное. В НХЛ все направлено, прежде всего, на так называемый entertainment (в переводе с англ. — “развлечение”) — люди приходят, чтобы развлечься, поесть, выпить, потом посмотреть матч; исключение — плей-офф, когда болельщики больше наблюдают за тем, что происходит на площадке, и более активны во время встречи. А есть такие арены, как в Санкт-Петербурге, Берне, некоторых городах Германии и России. Это совсем другая атмосфера и культура боления», — считает глава ИИХФ.
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