Фазель: Атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ сложно сравнивать

В пятницу он посетил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге, в котором местный СКА взял верх на магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2.

«Прежде всего я хочу отметить невероятную атмосферу на арене, которая мне очень нравится. В Европе не так много таких арен, как в Санкт-Петербурге, с ее замечательными болельщиками, предматчевым представлением; я бы даже сказал, что это в своем роде уникальная атмосфера. Отметил для себя, что было много семей, женщин, был даже немного удивлен тем, что было много детей — пяти, шести, семи лет, мальчики и девочки. То есть это стало праздником не только для мужчин», — поделился впечатлениями Фазель.