Фазель: Атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ сложно сравнивать
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Атмосферу на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сравнивать сложно, в Северной Америке больший упор делается на развлечение зрителей. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.
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В пятницу он посетил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина в
«Прежде всего я хочу отметить невероятную атмосферу на арене, которая мне очень нравится. В Европе не так много таких арен, как в
«С НХЛ эту атмосферу сравнивать сложно, это разное. В НХЛ все направлено, прежде всего, на так называемый entertainment (в переводе с англ. — “развлечение”) — люди приходят, чтобы развлечься, поесть, выпить, потом посмотреть матч; исключение —
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