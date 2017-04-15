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15 апреля 2017, 13:01 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Виталий Давыдов: Заполучить хорошего тренера также сложно, как и хорошего игрока

Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал назначение Владимира Воробьева на пост главного тренера бело-голубых.

Он отметил, что в команде ждут улучшения результатов под руководством нового наставника.

— Как вы отнеслись к назначению Владимира Воробьева на должность главного тренера «Динамо»?

— Новый тренер всегда несет что-то новое, поэтому ждем улучшения результатов.

— Много кандидатов рассматривалось на эту должность?

— Об этом может сказать наш генеральный директор, который непосредственно занимался этим вопросом. Я в этом не принимал участия. Но могу сказать, что и выбора большого нет. Трудности всегда есть как с игроками, так и с тренерами. Приобрести хорошего хоккеиста так же сложно, как и тренера.

— Насколько нужно обновлять состав на следующий сезон?

— Все зависит от того, какой результат показала команда. И потом тренер видит, какие места нужно укреплять. Голословно сказать, что это должно быть десять человек, пять или два человека неправильно.

— Кардинальные изменения точно не нужны.

— Безусловно. Но самое главное, что в команде должны быть лидеры, которые должны делать погоду. В этом составе они есть, но еще не до конца себя раскрыли. К тому же в этом сезоне наша молодежь окрепла, поэтому ждем лучшей игры от наших ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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