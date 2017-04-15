Виталий Давыдов: Заполучить хорошего тренера также сложно, как и хорошего игрока
Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал назначение Владимира Воробьева на пост главного тренера бело-голубых.
Он отметил, что в команде ждут улучшения результатов под руководством нового наставника.
— Как вы отнеслись к назначению Владимира Воробьева на должность главного тренера «Динамо»?
— Новый тренер всегда несет
— Много кандидатов рассматривалось на эту должность?
— Об этом может сказать наш генеральный директор, который непосредственно занимался этим вопросом. Я в этом не принимал участия. Но могу сказать, что и выбора большого нет. Трудности всегда есть как с игроками, так и с тренерами. Приобрести хорошего хоккеиста так же сложно, как и тренера.
— Насколько нужно обновлять состав на следующий сезон?
— Все зависит от того, какой результат показала команда. И потом тренер видит, какие места нужно укреплять. Голословно сказать, что это должно быть десять человек, пять или два человека неправильно.
— Кардинальные изменения точно не нужны.
— Безусловно. Но самое главное, что в команде должны быть лидеры, которые должны делать погоду. В этом составе они есть, но еще не до конца себя раскрыли. К тому же в этом сезоне наша молодежь окрепла, поэтому ждем лучшей игры от наших ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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