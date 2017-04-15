Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российской хоккейной общественности необходимо прекратить критиковать судейство четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом», такой подход приведет к катастрофе всей системы. Такое мнение высказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, присутствовавший на игре.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч, прошедший в пятницу в
«Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила — все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, — признался Фазель. —
«На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает, — продолжил собеседник ТАСС. — Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами».
«Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро — обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча», — заключил глава ИИХФ.
Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter