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15 апреля 2017, 12:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российской хоккейной общественности необходимо прекратить критиковать судейство четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом», такой подход приведет к катастрофе всей системы. Такое мнение высказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, присутствовавший на игре.

Глава ИИХФ поражен размахом критики судей финала Кубка Гагарина он считает что бригада арбитров качественно отработала четвертый матч серии. Увеличить
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Матч, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 3:2, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. С резкой критикой работы судей выступили вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин и главный тренер команды Илья Воробьев.

«Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила — все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, — признался Фазель. — По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей».

«На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает, — продолжил собеседник ТАСС. — Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами».

«Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро — обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча», — заключил глава ИИХФ.

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.

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