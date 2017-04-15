Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 3:2, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. С резкой критикой работы судей выступили вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин и главный тренер команды Илья Воробьев.

«Что касается игры, мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила — все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, — признался Фазель. — По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей».

«На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает, — продолжил собеседник ТАСС. — Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами».

«Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро — обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча», — заключил глава ИИХФ.

Пятый матч серии пройдет в Магнитогорске в воскресенье.