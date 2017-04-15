Третьяк: Хоккеисту «Магнитки» Зарипову надо не о балете говорить, а шайбы забрасывать

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СКА в пятницу в Санкт-Петербурге обыграл «Металлург» со счетом 3:2 в четвертой игре финала Кубка Гагарина и повел 3−1 в серии до четырех побед. Решающий гол армейцы забросили, реализовав удаление Зарипова. Магнитогорская сторона была не согласна с этим решением арбитра. Нападающий, приехав в штрафной бокс, на эмоциях выкрикнул, что из хоккея «устроили балет» (это попало в прямую трансляцию матча на федеральном канале). Форвард не забивал в пяти последних матчах плей-офф.

«Вадим Шипачев (на котором был фол) был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии “Магнитки” — это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», — сказал Третьяк журналистам.