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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29438492/
15 апреля 2017, 13:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Третьяк: Хоккеисту «Магнитки» Зарипову надо не о балете говорить, а шайбы забрасывать

Форварду магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову нужно в финальной серии плей-офф КХЛ против санкт-петербургского СКА не говорить о балете, а забрасывать шайбы, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Форварду магнитогорского Металлурга <span class=error>Данису</span> <span class=error>Зарипову</span> нужно в финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> против <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> не говорить о балете а забрасывать шайбы заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Увеличить
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СКА в пятницу в Санкт-Петербурге обыграл «Металлург» со счетом 3:2 в четвертой игре финала Кубка Гагарина и повел 3−1 в серии до четырех побед. Решающий гол армейцы забросили, реализовав удаление Зарипова. Магнитогорская сторона была не согласна с этим решением арбитра. Нападающий, приехав в штрафной бокс, на эмоциях выкрикнул, что из хоккея «устроили балет» (это попало в прямую трансляцию матча на федеральном канале). Форвард не забивал в пяти последних матчах плей-офф.

«Вадим Шипачев (на котором был фол) был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии “Магнитки” — это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», — сказал Третьяк журналистам.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российской хоккейной общественности необходимо прекратить критиковать судейство четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом», такой подход приведет к катастрофе всей системы. Такое мнение высказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, присутствовавший на игре.
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