Третьяк: финал Кубка Гагарина не повлияет на отношения Знарка и Воробьева в сборной РФ

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СКА победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче финала 3:2 и ведет в серии со счетом 3−1. После последней игры «Металлург» высказал претензии по судейству.

«Конечно, это не повлияет на их отношения. Это хоккей — каждый бьется за золото. У них дружеские отношения, и национальная команда объединяет всех, — сказал Третьяк. — Мы, когда играли за ЦСКА со “Спартаком”, тоже воевали на льду. Но когда приходили в сборную, были единой командой».

Пятый матч СКА и «Металлург» проведут в Магнитогорске 16 апреля.