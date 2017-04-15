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15 апреля 2017, 12:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Третьяк: Финал Кубка Гагарина не повлияет на отношения Знарка и Воробьева в сборной РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поединки в финале Кубка Гагарина по хоккею не повлияют на рабочие отношения главного тренера сборной России Олега Знарка, возглавляющего СКА, и тренера национальной команды, возглавляющего «Металлург», Ильи Воробьева. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По мнению главы ФХР у тренеров сохранятся дружеские отношения несмотря на противостояние в финале Кубка Гагарина. Увеличить
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СКА победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче финала 3:2 и ведет в серии со счетом 3−1. После последней игры «Металлург» высказал претензии по судейству.

«Конечно, это не повлияет на их отношения. Это хоккей — каждый бьется за золото. У них дружеские отношения, и национальная команда объединяет всех, — сказал Третьяк. — Мы, когда играли за ЦСКА со “Спартаком”, тоже воевали на льду. Но когда приходили в сборную, были единой командой».

Пятый матч СКА и «Металлург» проведут в Магнитогорске 16 апреля.

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