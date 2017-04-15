Третьяк: Финал Кубка Гагарина не повлияет на отношения Знарка и Воробьева в сборной РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поединки в финале Кубка Гагарина по хоккею не повлияют на рабочие отношения главного тренера сборной России Олега Знарка, возглавляющего СКА, и тренера национальной команды, возглавляющего «Металлург», Ильи Воробьева. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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СКА победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче финала 3:2 и ведет в серии со счетом 3−1. После последней игры «Металлург» высказал претензии по судейству.
«Конечно, это не повлияет на их отношения. Это хоккей — каждый бьется за золото. У них дружеские отношения, и национальная команда объединяет всех, — сказал Третьяк. — Мы, когда играли за ЦСКА со “Спартаком”, тоже воевали на льду. Но когда приходили в сборную, были единой командой».
Пятый матч СКА и «Металлург» проведут в Магнитогорске 16 апреля.
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