Третьяк: ФХР не хочет давать оценку заявлению Дворковича о судействе финала КХЛ
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея России (ФХР) не хочет давать оценку заявлению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о судействе в финале КХЛ, заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли», — ответил Третьяк журналистам на вопрос, как он оценивает заявление Дворковича.
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