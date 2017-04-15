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15 апреля 2017, 12:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Третьяк: ФХР не хочет давать оценку заявлению Дворковича о судействе финала КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея России (ФХР) не хочет давать оценку заявлению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о судействе в финале КХЛ, заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Санкт-петербургский СКА в пятницу на своем льду со счетом 3:2 обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертой игре финала Кубка Гагарина и повел 3−1 в серии до четырех побед. Решающую шайбу хозяева забросили, реализовав удаление Даниса Зарипова за атаку не владевшего шайбой Вадима Шипачева. Магнитогорская сторона была не согласна с удалением. После матча Дворкович раскритиковал работу арбитров, отметив, что судейство вызывает чувство стыда.

«Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли», — ответил Третьяк журналистам на вопрос, как он оценивает заявление Дворковича.

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