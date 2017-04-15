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15 апреля 2017, 10:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Если есть вопросы по судейству, то только у СКА». Дальше будет ещё жарче?

Александр Медведев призвал не гневить хоккейных богов, Зубарев раскрыл секрет голевого прорыва, а Дворковича удивило судейство.

Если есть вопросы по судейству то только у СКА. Дальше будет ещё жарче? - Фото Увеличить
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В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина, матч завершился со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 3−1, и команде Олега Знарка осталось выиграть только одну встречу.

«Если есть вопросы по судейству, то только у СКА»
Член совета директоров СКА Александр Медведев подвёл итоги игры после победы петербуржцев в четвёртом матче серии с «Металлургом».

«Неприятно пропускать на первой минуте, конечно. Команда этот гандикап дала и продолжила играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так доминировала по броскам. Это доказывает, что СКА играет быстрее, играет с преимуществом. Все эти жалобы, что “Магнитку” удаляют больше, СКА — меньше… Объяснение очень простое: потому что команда обороняется против быстрых соперников, и она вынуждена нарушать правила. Ещё раз скажу: не надо гневить хоккейных богов. Чем больше про это говоришь, тем меньше шансов.
Если вопросы и есть — только у СКА: когда был удар в голову, когда Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально. Нет ли желания всё-таки дома выиграть Кубок Гагарина? Такие комбинации не разыгрываются», — сказал Медведев.

«Приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать «Магнитке»
Защитник СКА Динар Хафизуллин, сделавший дубль в ворота Кошечкина, не скрывал восторга от результата.

«Так получилось просто, вратарь здорово играет у них, приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать. Никаких предчувствий перед матчем не было, просто так получилось. Поехал на пятак, шайба отскочила — и добил её. Во втором голе шайба в шлем попала, по правилам можно доигрывать момент, я добил её сразу, если бы она ушла в угол — другое дело. Как Рыкова поздравили с днём рождения? Да победы ему хватит. Когда уступаем в счёте, то действуем лучше, чем когда ведём, не знаю, почему так происходит», — сказал Хафизуллин.

«Бьют меня игроки “Металлурга”, как лидера какого-то»
Защитник СКА Андрей Зубарев, вновь отличившийся в финале, раскрыл свой секрет.

«Клюшки подвезли новые, вот и забиваю. Честно, другие. Команда помогает, создаёт мне моменты. Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и даёт мне забить. Почему отрабатываем на раскатке буллиты? Предчувствий нет. Это просто раскатная программа. Ну как сломала пропущенная шайба план? Конечно, это неожиданно, но в тот же момент это мобилизует команду, больше сплачивает. Начинать игру сразу с 0:1 — тебе сразу надо отыгрываться против такой великолепной команды. Это втройне тяжело, но в то же время сплачивает. У нас команда, поэтому не важно, кто забивает. Хоть вратарь забил. Главное, что команда выиграла. Там уже статистику никто никогда не смотрит, особенно в плей-офф. Когда четвёртый матч выиграем, тогда будет ощущение. Дай бог.

Каждая игра принципиальная, и перед ней ты ставишь определённые задачи. Всё может перевернуться в одну и другую сторону. Ничего не надо загадывать. Надо выходить на каждый матч и делать всё, что можешь, чтобы добиться положительного результата. У меня губа распухла в том столкновении с Тимкиным? Да все меня что-то бьют, как лидера какого-то. Без понятия. Это силовая борьба, Тимкин — молодец. Он честно выполняет свою работу на 110%. С ним всегда тяжело играть, тем более в плей-офф. Видимо, я какой-то лёгкий стал, падаю всё время», — заявил Зубарев.

«Понимаю, что в хоккее — кто кого перехитрит, но обидно, что судьи ведутся»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин прокомментировал спорные моменты матча.

«Будем готовиться к пятому матчу. Главное — восстановиться, поспать. На сегодняшнюю игру никак не настраивались, отдыхали. Готовились как обычно, ничего особенного. Всё понемножку не получилось, однозначно не могу ответить. Где-то скорости, где-то реализации моментов, где-то хладнокровия не хватило. Насколько обидно, когда потусторонние силы вмешиваются в игру? Как вам сказать? Конечно, есть это, но на этом внимание акцентировать неохота. Как есть, так есть, это вообще не мой вопрос. Насколько этот фактор разозлит? Уже и так злые, как собаки (смеётся), но пока этого маловато.

Был ли мой фол на Зубареве чистым? Я уже всё сказал в перерыве. Я Зубареву что-то из баскетбола показывал? Я именно это и говорил, что ему надо в волейбол играть. Это всё было сказано на эмоциях, в пылу борьбы. Я прекрасно понимаю, что в хоккее кто кого переиграет и перехитрит. Но всё равно надо обращать на это внимание. Самое обидное, что на это ведутся товарищи судьи. Тройка Шипачёва — очень хорошая, быстрая, хорошо держит шайбу, постоянно бросает. Достаточно сложно ей противостоять», — сказал Тимкин.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
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