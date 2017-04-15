«Если есть вопросы по судейству, то только у СКА». Дальше будет ещё жарче?

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина, матч завершился со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 3−1, и команде Олега Знарка осталось выиграть только одну встречу.



«Если есть вопросы по судейству, то только у СКА»

Член совета директоров СКА Александр Медведев подвёл итоги игры после победы петербуржцев в четвёртом матче серии с «Металлургом».



«Неприятно пропускать на первой минуте, конечно. Команда этот гандикап дала и продолжила играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так доминировала по броскам. Это доказывает, что СКА играет быстрее, играет с преимуществом. Все эти жалобы, что “Магнитку” удаляют больше, СКА — меньше… Объяснение очень простое: потому что команда обороняется против быстрых соперников, и она вынуждена нарушать правила. Ещё раз скажу: не надо гневить хоккейных богов. Чем больше про это говоришь, тем меньше шансов.

Если вопросы и есть — только у СКА: когда был удар в голову, когда Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально. Нет ли желания всё-таки дома выиграть Кубок Гагарина? Такие комбинации не разыгрываются», — сказал Медведев.

«Приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать «Магнитке»

Защитник СКА Динар Хафизуллин, сделавший дубль в ворота Кошечкина, не скрывал восторга от результата.



«Так получилось просто, вратарь здорово играет у них, приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать. Никаких предчувствий перед матчем не было, просто так получилось. Поехал на пятак, шайба отскочила — и добил её. Во втором голе шайба в шлем попала, по правилам можно доигрывать момент, я добил её сразу, если бы она ушла в угол — другое дело. Как Рыкова поздравили с днём рождения? Да победы ему хватит. Когда уступаем в счёте, то действуем лучше, чем когда ведём, не знаю, почему так происходит», — сказал Хафизуллин.

«Бьют меня игроки “Металлурга”, как лидера какого-то»

Защитник СКА Андрей Зубарев, вновь отличившийся в финале, раскрыл свой секрет.



«Клюшки подвезли новые, вот и забиваю. Честно, другие. Команда помогает, создаёт мне моменты. Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и даёт мне забить. Почему отрабатываем на раскатке буллиты? Предчувствий нет. Это просто раскатная программа. Ну как сломала пропущенная шайба план? Конечно, это неожиданно, но в тот же момент это мобилизует команду, больше сплачивает. Начинать игру сразу с 0:1 — тебе сразу надо отыгрываться против такой великолепной команды. Это втройне тяжело, но в то же время сплачивает. У нас команда, поэтому не важно, кто забивает. Хоть вратарь забил. Главное, что команда выиграла. Там уже статистику никто никогда не смотрит, особенно в плей-офф. Когда четвёртый матч выиграем, тогда будет ощущение. Дай бог.



Каждая игра принципиальная, и перед ней ты ставишь определённые задачи. Всё может перевернуться в одну и другую сторону. Ничего не надо загадывать. Надо выходить на каждый матч и делать всё, что можешь, чтобы добиться положительного результата. У меня губа распухла в том столкновении с Тимкиным? Да все меня что-то бьют, как лидера какого-то. Без понятия. Это силовая борьба, Тимкин — молодец. Он честно выполняет свою работу на 110%. С ним всегда тяжело играть, тем более в плей-офф. Видимо, я какой-то лёгкий стал, падаю всё время», — заявил Зубарев.