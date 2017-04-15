«Металлург» проиграл в четвёртом матче Кубка Гагарина
В
Санкт-Петербурге победил «СКА» со счётом 3:2.
«Металлург» проиграл в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Вчера, 14 апреля, в
Игра завершилась со счётом 3:2. «СКА» ведёт в финале Кубка Гагарина — 3:1.
Следующая игра пройдет в Магнитогорске 16 апреля.
Напомним, сегодня, 15 апреля, в Челябинске пройдёт второй матч между сборной России и Франции в рамках Еврочелленджа. Первый матч сборная России проиграла со счётом 1:0.
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