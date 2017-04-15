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15 апреля 2017, 11:10 | Хоккей: КХЛ | АиФ Челябинск

«Металлург» проиграл в четвёртом матче Кубка Гагарина

В Санкт-Петербурге победил «СКА» со счётом 3:2.

«Металлург» проиграл в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Вчера, 14 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась четвёртая финальная игра. С первых секунд матча магнитогорская команда бросилась атаковать ворота хозяев. За игру им удалось забить ещё одну шайбу. На счету у «СКА» три победных гола.

Игра завершилась со счётом 3:2. «СКА» ведёт в финале Кубка Гагарина — 3:1.

Следующая игра пройдет в Магнитогорске 16 апреля.

Напомним, сегодня, 15 апреля, в Челябинске пройдёт второй матч между сборной России и Франции в рамках Еврочелленджа. Первый матч сборная России проиграла со счётом 1:0.
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