День в истории. Илье Ковальчуку исполнилось 34 года

Ранее Илья также выступал за «Спартак», «Ак Барс», «Химик», «Атланту» и «Нью-Джерси». В составе СКА Ковальчук стал победителем Кубка Гагарина. В составе «Нью-Джерси» он дошел до финала Кубка Стэнли.

Дважды попадал в символическую сборную НХЛ. Четырежды участвовал в Матчах звезд КХЛ. Вместе со сборной России завоевал две золотые медали на чемпионатах мира, а также две серебряных и две бронзовых. Бронзовый призер Олимпиады-2002.