Алексей Анисимов: Удаление Зарипова? У судей нет 54 камер

По его словам, арбитры не имеют множества камер для просмотра эпизодов с разных ракурсов и принимают решения за доли секунды.

— Есть ваше мнение, но есть и мнение профессионалов, — заявил Анисимов. — Инспектора матча, судейского департамента. И вообще, если мы будем каждое двухминутное удаление рассматривать — никакого времени не хватит, все наши книги будут переполнены. Все равно что энциклопедию писать. Меня иногда спрашивают: а было ли, условно, у Захарчука двухминутное удаление?

— Я всегда предметно спрашиваю.

— Я согласен. И все же — удаление Зарипова было. И, повторюсь, судьи принимают решения за доли секунды. У них нет 54 камер. Они тоже люди. Судьи, которые отобраны для финала, прошли огонь, воду и медные трубы. У меня нет повода им не доверять. Потому что они не роботы, а люди. (Игорь ЕРОНКО).