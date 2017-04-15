Алексей Анисимов: Удаление Зарипова? У судей нет 54 камер
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что судьи приняли правильное решение удалить игрока «Металлурга» Даниса Зарипова в четвертом матче финальной серии против СКА (2:3).
По его словам, арбитры не имеют множества камер для просмотра эпизодов с разных ракурсов и принимают решения за доли секунды.
— Есть ваше мнение, но есть и мнение профессионалов, — заявил Анисимов. — Инспектора матча, судейского департамента. И вообще, если мы будем каждое двухминутное удаление рассматривать — никакого времени не хватит, все наши книги будут переполнены. Все равно что энциклопедию писать. Меня иногда спрашивают: а было ли, условно, у Захарчука двухминутное удаление?
— Я всегда предметно спрашиваю.
— Я согласен. И все же — удаление Зарипова было. И, повторюсь, судьи принимают решения за доли секунды. У них нет 54 камер. Они тоже люди. Судьи, которые отобраны для финала, прошли огонь, воду и медные трубы. У меня нет повода им не доверять. Потому что они не роботы, а люди. (Игорь ЕРОНКО).
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