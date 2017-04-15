Катастрофический промах нападающего «Магнитки» Семина, при счете 2:2 бросавшего в упор после гениальной передачи чеха Филиппи и не попавшего в створ, олицетворяет всю драму уральского клуба в четвертом матче. В тот момент, когда самые опытные, классные и проверенные временем мастера должны вытягивать на себе игру, в их действиях что-то сломалось. Мозякин не нанес за игру ни одного броска в створ! Зато он, так же как и Коварж, Семин и Зарипов по разу побывали на скамейке штрафников. Удаление последнего при всей неоднозначности привело к роковым последствиям. Бывают черные дни у каждого. Ключевых игроков в плей-офф вяжут по рукам и ногам, поэтому сам бог велел проявлять себя тем, кто не хватает с неба звезд в обычное время.

Кубковые матчи всегда и везде выталкивают на ведущие роли хоккеистов второго плана. Обычно те, кто «возит рояль» и совсем не жалеет ни себя, ни противника. Год назад в седьмом матче финала дважды голами разродился магнитогорский нападающий Тимкин. Во второй игре нынешней серии блеснул форвард четвертого звена «Металлурга» Калетник. Но что прикажете делать, если и у СКА находятся такие люди. Причем не один, а сразу по двое за одну игру! Могут не забивать Ковальчук, временами пропадать из поля зрения Шипачев, уходить в раздевалку из-за повреждения Дадонов и растворяться на льду Плотников.

Герои в армейской команде каждый раз появляются словно из ниоткуда. Защитник Зубарев, не забивавший 118 матчах подряд, забросил в двух встречах подряд. Его коллега по амплуа Хафизуллин отметился дублем. До четвертого матча он отличился всего двумя шайбами в без малого 60 встречах плей-офф! Как справиться с таким СКА? Подскажите ответ, если кто его знает.

«Металлург» не сдастся без битвы в любом случае. Мысль о противоположном должна восприниматься как преступление. Уверен, что точно так же считает каждый игрок и тренер команды. Действующий обладатель Кубка Гагарина со всеми своими звездами обязан драться до конца. Но пока ему не помогло даже идеальное начало четвертого матча. Шайба защитника Виктора Антипина, заброшенная уже на 27-й секунде первого периода, стала самой быстрой в истории финалов. Словно и не было разочарования от третьей игры, когда засыпавшая на ходу «Магнитка» упустила в овертайме несколько шансов забить и уступила.

Вице-президент СКА Роман Ротенберг, отвечая на вопросы вашего корреспондента после окончания серии с «Локомотивом», выделил в качестве одного из решающих факторов победы своей команды кубковый опыт. Эта штука достаточно эфемерна, и измерить ее в килограммах, литрах или метрах невозможно. Она проявляется в те моменты, когда нервы и силы находятся на пределе. Но у «Металлурга», вышедшего в финал в третий раз за четыре года, такого опыта должно хватать.

Не будь его, серия имела бы все шансы закончиться уже в эту пятницу. Ведь игровое преимущество петербуржцев, выражающееся во владении шайбой, бросках и голевых моментах, приняло угрожающие размеры для уральцев по ходу финала. Четвертая встреча развивалась по идентичному сценарию. Более того, СКА установил рекорд финалов, нанеся рекордное для одного периода количество бросков — 23 — в створ ворот соперника в первые двадцать минут матча. И тем не менее «Магнитка» держалась почти до самого конца. Но не дотерпела — и теперь уже в воскресенье Кубок Гагарина может получить своего нового обладателя.

Михаил ЗИСЛИС.