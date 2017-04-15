СКА — «Магнитка»: герои из ниоткуда
После тяжелой домашней победы невский клуб — в шаге от титула.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Катастрофический промах нападающего «Магнитки» Семина, при счете 2:2 бросавшего в упор после гениальной передачи чеха Филиппи и не попавшего в створ, олицетворяет всю драму уральского клуба в четвертом матче. В тот момент, когда самые опытные, классные и проверенные временем мастера должны вытягивать на себе игру, в их действиях
Кубковые матчи всегда и везде выталкивают на ведущие роли хоккеистов второго плана. Обычно те, кто «возит рояль» и совсем не жалеет ни себя, ни противника. Год назад в седьмом матче финала дважды голами разродился магнитогорский нападающий Тимкин. Во второй игре нынешней серии блеснул форвард четвертого звена «Металлурга» Калетник. Но что прикажете делать, если и у СКА находятся такие люди. Причем не один, а сразу по двое за одну игру! Могут не забивать Ковальчук, временами пропадать из поля зрения Шипачев, уходить в раздевалку
Герои в армейской команде каждый раз появляются словно из ниоткуда. Защитник Зубарев, не забивавший 118 матчах подряд, забросил в двух встречах подряд. Его коллега по амплуа Хафизуллин отметился дублем. До четвертого матча он отличился всего двумя шайбами в без малого 60 встречах
«Металлург» не сдастся без битвы в любом случае. Мысль о противоположном должна восприниматься как преступление. Уверен, что точно так же считает каждый игрок и тренер команды. Действующий обладатель Кубка Гагарина со всеми своими звездами обязан драться до конца. Но пока ему не помогло даже идеальное начало четвертого матча. Шайба защитника Виктора Антипина, заброшенная уже на 27-й секунде первого периода, стала самой быстрой в истории финалов. Словно и не было разочарования от третьей игры, когда засыпавшая на ходу «Магнитка» упустила в овертайме несколько шансов забить и уступила.
Не будь его, серия имела бы все шансы закончиться уже в эту пятницу. Ведь игровое преимущество петербуржцев, выражающееся во владении шайбой, бросках и голевых моментах, приняло угрожающие размеры для уральцев по ходу финала. Четвертая встреча развивалась по идентичному сценарию. Более того, СКА установил рекорд финалов, нанеся рекордное для одного периода количество бросков — 23 — в створ ворот соперника в первые двадцать минут матча. И тем не менее «Магнитка» держалась почти до самого конца. Но не дотерпела — и теперь уже в воскресенье Кубок Гагарина может получить своего нового обладателя.
Михаил ЗИСЛИС.
|14.04.2017 19:30
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|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|3:2
|Металлург Мг
|(0:1, 1:1, 2:0)
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
|1-й период
|Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин)
|00:27
|10:15
|Вадим Шипачев
|Сергей Мозякин
|10:54
|2-й период
|22:39
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
|Оскар Осала (Т. Сантала)
|34:14
|Ян Коварж
|37:41
|3-й период
|41:28
|Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Александр Семин
|46:33
|Данис Зарипов
|51:17
|52:05
|Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
|59:45
|Евгений Кетов
|Овертайм
|60:00
|Ярно Коскиранта
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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