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15 апреля 2017, 0:31 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Алексей Анисимов: Мы смотрели со всех камер — удаление Зарипова было

Главный арбитр КХЛ — о спорных эпизодах в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

Главный арбитр <span class=error>КХЛ</span> — о скандале в Кубке <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
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— Было ли правомерным удаление Зарипова?

— А что такое «правомерное»? Удаление либо есть, либо его нет. Почему-то все пытаются выяснить аспекты двухминутного удаления. Я понимаю, в чем вопрос, но странно, что вы не спрашиваете: а был ли удар в голову у Тимкина? Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер — было.

— Я почему спрашиваю: Зарипов не меняет вектор движения, катится вдоль синей вместе с Шипачевым, а когда Вадим начинает внезапно менять вектор движения — влетает в плечо Даниса, но по-другому и быть не могло.

— Это ваши рассуждения, что Зарипов смотрит в ту сторону. Если вы посмотрите внимательнее — Шипачев пытается сделать движение, и Зарипов голову убирает. Зарипов не стоял на месте, он сделал движение.

— Шипачев двигался вдоль синей линии с ним, а потом резко пытался вернуться к борту. Из-за чего и произошло столкновение. Я тоже смотрел повторы десятками раз.

— Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление — то мы до чего-то опустимся. Не надо искать черную кошку в черной комнате. Иногда надо спросить: а было ли удаление, скажем, у Кетова в овертайме в последней игре? Каким было количество штрафных минут?

— Вы поймите, я как раз не хотел бы эту тему поднимать. Прямо совсем не хотел бы. Но иногда приходится.

— Есть ваше мнение, но есть и мнение профессионалов. Инспектора матча, судейского департамента. И вообще, если мы будем каждое двухминутное удаление рассматривать — никакого времени не хватит, все наши книги будут переполнены. Все равно что энциклопедию писать. Меня иногда спрашивают: а было ли, условно, у Захарчука двухминутное удаление?

— Я всегда предметно спрашиваю.

— Я согласен. И все же — удаление Зарипова было. И, повторюсь, судьи принимают решения за доли секунды. У них нет 54 камер. Они тоже люди. Судьи, которые отобраны для финала, прошли огонь, воду и медные трубы. У меня нет повода им не доверять. Потому что они не роботы, а люди.

— А упомянутый вами удар в голову Тимкина Зубареву?

— Эпизод с Тимкиным будет предоставлен экспертно-судейской комиссии.

— Всегда возникают вопросы в таких случаях. Условно, в НХЛ принимается в расчет так называемый principal point of contact. Куда игрок хотел попасть. А Зубарев явно уворачивался, из-за чего и произошел удар в голову. Вы такие вещи учитываете?

— Я не буду отвечать за другую лигу. Есть видеоматериал, который мы уже отправили в другую комиссию. Я не буду сейчас рассказывать все нюансы. Если вы так хорошо знаете все правила НХЛ — посмотрите, как «Торонто» вчера забивал «Вашингтону» второй гол.

— На самом деле я смотрел этот матч, у них в челленджах разрешено оспаривать решения судей на льду. Поскольку Кадри, по-моему, не касался Холтби — засчитали.

— Хорошо. Что я могу вам ответить — у нас есть тотальный видеоконтроль. Все нюансы — они сразу разбираются после игр, на которых я обязательно присутствую. Момент с Зариповым мы сразу разобрали. Это удаление.

— Отвлеченный вопрос: зачем нам постфактум давать удаления? Это вносит реальный хаос. Что было на льду — остается на льду. Неправомерные действия караем дисквалификациями или пометками в личном деле. Разве так не будет правильнее?

— Вам нужно спросить об этом генеральных менеджеров клубов. Мы же работаем ради игры. Если руководители клубов скажут после какого-то совещания, что, мол, так и так и так, то мы подчинимся. Тут должна быть инициатива со стороны клубов. В том числе — по правилам игры в хоккей.

Они должны давать свои соображения. А не ждать от нас. Я об этом говорю целый год. И буду повторять. Они должны быть инициаторами. Если мы хотим равняться на НХЛ, то там все просто происходит: генменджеры говорят, а давайте делать так и так. Хотим что-то видоизменить.

Судейский департамент прорабатывает тему, и президент говорит: в этом мы идем так. Это подходит под рамки правил, это нет. И все. И начинаем двигаться в данном направлении. Не я должен двигать игру, переписывая правила, в плане зрелищности. Менеджеры должны. Это я всегда говорю и декларировал еще год назад.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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