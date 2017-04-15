Алексей Анисимов: Мы смотрели со всех камер — удаление Зарипова было
Главный арбитр КХЛ — о спорных эпизодах в четвертом матче финала Кубка Гагарина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Было ли правомерным удаление Зарипова?
— А что такое «правомерное»? Удаление либо есть, либо его нет.
— Я почему спрашиваю: Зарипов не меняет вектор движения, катится вдоль синей вместе с Шипачевым, а когда Вадим начинает внезапно менять вектор движения — влетает в плечо Даниса, но
— Это ваши рассуждения, что Зарипов смотрит в ту сторону. Если вы посмотрите внимательнее — Шипачев пытается сделать движение, и Зарипов голову убирает. Зарипов не стоял на месте, он сделал движение.
— Шипачев двигался вдоль синей линии с ним, а потом резко пытался вернуться к борту.
— Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление — то мы до
— Вы поймите, я как раз не хотел бы эту тему поднимать. Прямо совсем не хотел бы. Но иногда приходится.
— Есть ваше мнение, но есть и мнение профессионалов. Инспектора матча, судейского департамента. И вообще, если мы будем каждое двухминутное удаление рассматривать — никакого времени не хватит, все наши книги будут переполнены. Все равно что энциклопедию писать. Меня иногда спрашивают: а было ли, условно, у Захарчука двухминутное удаление?
— Я всегда предметно спрашиваю.
— Я согласен. И все же — удаление Зарипова было. И, повторюсь, судьи принимают решения за доли секунды. У них нет 54 камер. Они тоже люди. Судьи, которые отобраны для финала, прошли огонь, воду и медные трубы. У меня нет повода им не доверять. Потому что они не роботы, а люди.
— А упомянутый вами удар в голову Тимкина Зубареву?
— Эпизод с Тимкиным будет предоставлен
— Всегда возникают вопросы в таких случаях. Условно, в НХЛ принимается в расчет так называемый principal point of contact. Куда игрок хотел попасть. А Зубарев явно уворачивался,
— Я не буду отвечать за другую лигу. Есть видеоматериал, который мы уже отправили в другую комиссию. Я не буду сейчас рассказывать все нюансы. Если вы так хорошо знаете все правила НХЛ — посмотрите, как «Торонто» вчера забивал «Вашингтону» второй гол.
— На самом деле я смотрел этот матч, у них в челленджах разрешено оспаривать решения судей на льду. Поскольку Кадри,
— Хорошо. Что я могу вам ответить — у нас есть тотальный видеоконтроль. Все нюансы — они сразу разбираются после игр, на которых я обязательно присутствую. Момент с Зариповым мы сразу разобрали. Это удаление.
— Отвлеченный вопрос: зачем нам постфактум давать удаления? Это вносит реальный хаос. Что было на льду — остается на льду. Неправомерные действия караем дисквалификациями или пометками в личном деле. Разве так не будет правильнее?
— Вам нужно спросить об этом генеральных менеджеров клубов. Мы же работаем ради игры. Если руководители клубов скажут после
Они должны давать свои соображения. А не ждать от нас. Я об этом говорю целый год. И буду повторять. Они должны быть инициаторами. Если мы хотим равняться на НХЛ, то там все просто происходит: генменджеры говорят, а давайте делать так и так. Хотим
Судейский департамент прорабатывает тему, и президент говорит: в этом мы идем так. Это подходит под рамки правил, это нет. И все. И начинаем двигаться в данном направлении. Не я должен двигать игру, переписывая правила, в плане зрелищности. Менеджеры должны. Это я всегда говорю и декларировал еще год назад.
|14.04.2017 19:30
|Зрители 12498
|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|3:2
|Металлург Мг
|(0:1, 1:1, 2:0)
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
|1-й период
|Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин)
|00:27
|10:15
|Вадим Шипачев
|Сергей Мозякин
|10:54
|2-й период
|22:39
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
|Оскар Осала (Т. Сантала)
|34:14
|Ян Коварж
|37:41
|3-й период
|41:28
|Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Александр Семин
|46:33
|Данис Зарипов
|51:17
|52:05
|Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
|59:45
|Евгений Кетов
|Овертайм
|60:00
|Ярно Коскиранта
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter