«Балет устроили?» Скандал в финале Кубка Гагарина

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КОГТИ НЕ ПОДРЕЗАЛИ

Главными героями Санкт-Петербурга после первого матча были комментаторы встречи Андрей Шестаков и Александр Юдин, работающие на местное телевидение. Что они творили во время трансляции? Вообще себя ничем не ограничивали? Мы в пресс-центре боялись отойти от экрана и слушали, слушали. Чаще, конечно, смеялись.

В этот раз Юдина не позвали, что, на мой взгляд, существенно сказалось на трансляции не с лучшей стороны. Начались рассуждения об игре, а это уже совсем не то, совсем не то. Допустим, бывший тафгай неоднократно предлагал «подрезать Кошкину коготки». Он так и называл Василия.

Если сначала к этому относились с юмором, то после двух периодов все понимали, что бывший хоккеист оказался прав. Он понимал, что надо что-то делать против вратаря «Металлурга». Четвертый матч — целиком Василия, который просто творил чудеса. И ладно бы он там метался из стороны в сторону! Нет. Но 23 броска за период (новый рекорд КХЛ) отразил. Олег Знарок выглядел растерянным — я специально смотрел, как он на все реагирует. Тренер ничего не понимал. Кошечкин вставал именно туда, куда нужно. Впрочем, и в ближнем бою не проигрывал.

В этом году один наш голкипер вывел целую команду в плей-офф КХЛ, а второй — держит команду в финале, не давая серии закончиться.

ПОСТАВИМ КАМЕРЫ В ШТАНГИ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов приехал на стадион, излучая радость. Ему было из-за чего улыбаться. Можно сколько угодно искать ошибки арбитров в третьей встрече, но в целом отработали они просто блестяще. Были какие-то технические огрехи, но не существенные.

— Я настаиваю на том, что ни в одной встрече судьи не определили результат, — утверждал перед игрой главный арбитр. — И я очень рад, что так происходит. Вообще внимание нужно переключать на игру, а не искать там, где ничего нет.

Напомнил Анисимову, что все-таки спорным показалось удаление Евгения Тимкина против Андрея Зубарева, а еще больше вопросов возникло, когда я увидел лишь съемку с одной камеры. И это в Санкт-Петербурге, где вообще ничего скрыть невозможно.

— Вы видели с одной камеры, а я потом посмотрел со многих ракурсов, — объяснил мне Анисимов. — Чистейшее удаление. Вопросов нет.

Алексей поделился идеями о будущем сезоне.

— Постараемся убедить клубы, что камеры нужны и в штангах, — удивил он. — Чтобы было четко видно, пересекла ли шайба линию ворот.

Не знаю, кто оплачивал такси на этот раз, наверняка, Эдуард Одиньш, так как у Антонина Ержабека не такой хороший русский как надо, и его бы наверняка обсчитали. Латвийский судья выглядел расслабленным, позволял себе шутить, а когда пошел на разминку, то отказывался жать руки знакомым.

— Я уже намазал руки, — туманно объяснял он.

— Чтобы деньги липли? — предположил я.

Одиньш усмехнулся, а Анисимов толкнул меня в бок.

СТРАННЫЙ ЗУБАРЕВ

В СКА поменяли Сергея Широкова на Александра Хохлачева, а у гостей никаких замен нет. Выходят все, кто здоров. А если есть повреждение, то лечиться они будут после окончания финальной серии. Даже если что-то серьезное.

Центральной фигурой СКА был Андрей Зубарев. Не забивая 118 матчей за СКА, он неожиданно отличился вторую игру подряд. Что самое интересное: он сломал клюшку после броска, но Ярослав Косов очень странно блокировал бросок. Не помешал и, кажется, смутил вратаря.

До этого Зубарев слишком красиво падал, выпрашивая удаления, и смотрелось это странно. Кстати, знаете, как стал знаменит Андрей? Он единственный хоккеист в мире, из-за которого драться на лед выбежал сам Зинэтула Билялетдинов.

Все было нормально, но за восемь минут до конца встречи арбитры неожиданно удалили Даниса Зарипова. Чем плох был этот штраф, так это тем, что он совершенно выбивался из характера встречи. Не сделал он ничего такого, чтобы быть наказанным.

— Балет устроили, — ворчал он, причем, конечно, не в таких выражениях, а гораздо жестче.

Питерцы реализовали большинство, причем тоже скандально. Шайба сначала угодила в шлем Василию Кошечкину, а потом ее добили в ворота. Но останавливать встречу было нельзя.

Зарипов ехал со скамейки разочарованным.

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CМЕХ ВОРОБЬЕВА

После такой игры идти к игрокам СКА не было смысла. А что они скажут, кроме банальностей? Так, впрочем, и случилось. Были обычные слова, которые вы можете прочитать после любой игры.

Самое жаркое должно было быть со стороны «Металлурга». Но, к сожалению, Геннадий Величкин провожал гостей и уехал в аэропорт. Кроме него, никто не мог зажечь достойно и конкурентоспособно.

Была надежда на Илью Воробьева. Еще до пресс-конференции он смотрел на меня издалека, а, входя в тренерскую, что-то спросил. Я не расслышал.

— После гола, — повторил он.

— Что?

— Все было после гола.

Надо было ждать пресс-конференцию.

— СКА с победой. Все было грамотно, — заявил он, комментируя исход встречи.

Олег Знарок покачал головой и добавил:

— Наc с победой.

Но его никто не слушал.

— В каком смысле — грамотно? — крикнули Воробьеву.

— Грамотно, значит? грамотно, — мрачно ответил он.

Но люди не успокаивались. Самые умные поступили иначе.

— Илья Петрович, а было ли удаление Даниса Зарипова на Вадиме Шипачеве?

Тренер «Металлурга» стал смеяться и не мог остановиться.

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«СЕЙЧАС НАГОВОРЮ»

Возле раздевалки уральского клуба не было уныния и скуки, но все равно никто не веселился.

— Ничего говорить не буду, иначе сейчас наговорю, — предостерег меня Данис Зарипов.

— Но…

— Ничего говорить не буду.

— Да вы уже все сказали в прямом эфире канала, — приободрил я его.

— Вот, — кивнул Данис. — Все видели и все понимают.

В этот вечер главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов ответил на сотню звонков, а я набрал его позже, надеялся, что он уже успокоился. Но ничего подобного.

— Чистое удаление, — сказал он сразу, хотя я планировал спросить о погоде.

— Ну как чистое, — вздохнул я.

— Чистейшее. Все было сделано правильно.

В общем, у меня нет оснований не доверять Анисимову. Мы проговорили двадцать минут, и он меня почти убедил. Мне нет оснований не доверять главному арбитру — но рядом со мной не было никого из «Металлурга».

— Это тот момент, когда арбитры не должны были мешать игре, — сформулировал итог встречи Евгений Тимкин.

Остальные не говорили и этого. Алексей Береглазов, услышав мой вопрос, сообщил, что команда будет бороться до конца, хотя я про это и не спрашивал. Было бы любопытно послушать тех из команды, кто так не считает. Но их не было.

К Александру Семину давно никто не подходит в виду бессмысленности. А вопросов к нему накопилось масса. И вместо судей нужно бы было обратиться к нему. Но сейчас удобней, наверное, наехать на Алексея Раводина.

Хотя, кажется, что если бы удаление не реализовали, то и не было бы такого шума.