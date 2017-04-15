Аркадий Дворкович — о судействе в КХЛ: «Стыдно!»
Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович в своем «Твиттере» ответил аккаунту «СЭ», что недоволен судейством в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (3:2).
Счет в серии 3−1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.
|14.04.2017 19:30
|Зрители 12498
|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|3:2
|Металлург Мг
|(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
Вратари
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
|1-й период
|Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин)
|00:27
|10:15
|Вадим Шипачев
|Сергей Мозякин
|10:54
|2-й период
|22:39
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
|Оскар Осала (Т. Сантала)
|34:14
|Ян Коварж
|37:41
|3-й период
|41:28
|Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Александр Семин
|46:33
|Данис Зарипов
|51:17
|52:05
|Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
|59:45
|Евгений Кетов
|Овертайм
|60:00
|Ярно Коскиранта
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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