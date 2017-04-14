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14 апреля 2017, 23:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Быстрый гол магнитогорского «Металлурга» мобилизовал и сплотил санкт-петербургский СКА в четвертом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил защитник петербуржцев Андрей Зубарев.

В пятницу СКА оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», победив в четвертом матче финальной серии плей-офф со счетом 3:2. Магнитогорцы открыли счет уже на 27-й секунде матча. Зубарев забросил вторую шайбу СКА, при этом сломав свою клюшку. Счет в серии стал 3−1 в пользу петербуржцев.

«Команда хорошо помогает, создает мне моменты и я их реализовываю. Все что не удалось забить в сезоне, видимо, Бог видит и дает команде и мне шанс забить. Сегодня на раскатке отрабатывали буллиты, никаких предчувствий о голе не было, просто упражнение. Быстрый гол получился неожиданным, но в тот же момент он нас сплотил, мобилизовал, начинать играть сразу с 0:1 против такой великолепной команды, это нас мобилизовало», — сказал Зубарев.

«Мы изучали игры всех команд перед плей-офф, — продолжил хоккеист. — Самое главное, что команда выиграла, а какая там статистика, это никого не интересует. Счет в серии 3−1, но ощущения победы еще нет, появится, когда выиграем четвертую игру. Никогда не надо загадывать, просто нужно делать все, чтобы добиться положительного результата».

Другой игрок СКА Динар Хафизуллин отметил, что у него не было предчувствий перед четвертым матчем, что ему удастся оформить дубль. «Так получилось, фортануло, никаких предчувствий, снов — ничего не предвещало, что смогу забросить две шайбы. Играли, так получилось, что оказался на “пятаке”, поехал и забил, — сказал игрок. — Третья шайба попала в шлем вратарю “Металлурга”, но по правилам можно доигрывать такой момент. Какая разница, игра то продолжилась».

Хафизуллин подчеркнул, почему играет в большинстве. «Я в регулярном чемпионате выходил играть в большинстве и сейчас тоже мне тренеры доверяют игру там. Мы играем лучше, когда проигрываем в счете, мы старались, бросали: вратарь у “Металлурга” отлично играет. У нас есть свои секреты, которые позволяют хорошо играть против тройки Коваржа», — подчеркнул он.

Пятая игра финала КХЛ состоится в воскресенье в Магнитогорске.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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