Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

В пятницу СКА оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», победив в четвертом матче финальной серии плей-офф со счетом 3:2. Магнитогорцы открыли счет уже на 27-й секунде матча. Зубарев забросил вторую шайбу СКА, при этом сломав свою клюшку. Счет в серии стал 3−1 в пользу петербуржцев.

«Команда хорошо помогает, создает мне моменты и я их реализовываю. Все что не удалось забить в сезоне, видимо, Бог видит и дает команде и мне шанс забить. Сегодня на раскатке отрабатывали буллиты, никаких предчувствий о голе не было, просто упражнение. Быстрый гол получился неожиданным, но в тот же момент он нас сплотил, мобилизовал, начинать играть сразу с 0:1 против такой великолепной команды, это нас мобилизовало», — сказал Зубарев.

«Мы изучали игры всех команд перед плей-офф, — продолжил хоккеист. — Самое главное, что команда выиграла, а какая там статистика, это никого не интересует. Счет в серии 3−1, но ощущения победы еще нет, появится, когда выиграем четвертую игру. Никогда не надо загадывать, просто нужно делать все, чтобы добиться положительного результата».

Другой игрок СКА Динар Хафизуллин отметил, что у него не было предчувствий перед четвертым матчем, что ему удастся оформить дубль. «Так получилось, фортануло, никаких предчувствий, снов — ничего не предвещало, что смогу забросить две шайбы. Играли, так получилось, что оказался на “пятаке”, поехал и забил, — сказал игрок. — Третья шайба попала в шлем вратарю “Металлурга”, но по правилам можно доигрывать такой момент. Какая разница, игра то продолжилась».

Хафизуллин подчеркнул, почему играет в большинстве. «Я в регулярном чемпионате выходил играть в большинстве и сейчас тоже мне тренеры доверяют игру там. Мы играем лучше, когда проигрываем в счете, мы старались, бросали: вратарь у “Металлурга” отлично играет. У нас есть свои секреты, которые позволяют хорошо играть против тройки Коваржа», — подчеркнул он.

Пятая игра финала КХЛ состоится в воскресенье в Магнитогорске.