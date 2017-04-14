Борис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопку
Двукратный олимпийский чемпион, член президентского совета по физкультуре и спорту Борис Михайлов похвалил победителей за выполнение плана на игру и пожурил лидеров соперников.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— СКА победил заслуженно?
— Можно сколько угодно говорить о том, что хозяевам повезло, все три шайбы у них забросили защитники. А вторая из них — улыбка и насмешка Фортуны, ведь в момент броска у Зубарева сломалась клюшка, а Кошечкин не ждал рикошета и запустил «бабочку». Однако питерцы претворили в жизнь нехитрый план в атаке — караулить отскоки от высокого вратаря. Они нашли у Кошечкина кнопку. Обратите внимание: помощник Олега Знарка Харийс Витолиньш этого даже не скрывал, говорил в телекамеру: мол, много шайб отскакивает от голкипера, надо идти на пятачок и добивать, как ныне модно говорить, доедать моменты.
— Как доедали в свое время вы?
— Спасибо. Но у СКА это сделали защитники. Случайно? Думаю, нет. Потому что «Магнитка» в обороне повышенное внимание уделила как раз нападающим, вот и развязались
— Удивили не столько голы защитников, сколько те, кто их забивал.
— Что касается Антипина, то здесь нет вопросов. Он мастерски подключается к атакам. Хафизуллин — тоже умеет, хоть и не обладает таким могучим броском, как Херсли или Белов. Хорошо помню, как Хафизуллин в Питере забивал моему ЦСКА, очень симпатичный гол получился.
— А Зубарев, которого на голы прорвало только в этом финале? Не поражавший ворота полтора года?
— Но ведь
— Это был день защитника. А что нападающие?
— Давайте гол Осалы вынесем за скобки. Это явная ошибка вратаря. Могу сказать: лидеры соперников сыграли весьма невыразительно. Что звено Мозякина, что Шипачева. Армейцы вот уже вторую игру подряд нашли управу на ведущую тройку «Магнитки» — быстро накатываются на Мозякина и Зарипова при получении ими шайбы, сразу вступают в отбор. А Коварж, на которого без перерыва охотились два матча в Магнитогорске, кажется, сник.
— Не хочется касаться темы удалений, но приходится. За что две минуты штрафа получил Зарипов?
— Надо внимательно посмотреть повтор. Была блокировка или нет? Все слышали, что прокричал Зарипов из штрафного бокса: «Что за балет тут устроили!» Возможно, нападающий «Магнитки» толкнул Шипачева не умышленно. Но закон есть закон. Когда во втором матче тот же Шипачев ударил в пах Калетника, армейца следовало удалить до конца игры.
— Нуждается в разборе победный гол СКА, забитый сразу после попадания шайбы в маску вратаря.
— Как бывший член
— Что делать «Металлургу», у которого теперь нет права на ошибку?
— Не сдаваться. Есть такой фильм о войне «В бой идут одни старики». В воскресенье ветераны Мозякин, Зарипов, Семин и их партнер Коварж должны выйти как свой последний и решительный бой. Иначе финал закончится в пятом матче.
|14.04.2017 19:30
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|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|3:2
|Металлург Мг
|(0:1, 1:1, 2:0)
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
|1-й период
|Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин)
|00:27
|10:15
|Вадим Шипачев
|Сергей Мозякин
|10:54
|2-й период
|22:39
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
|Оскар Осала (Т. Сантала)
|34:14
|Ян Коварж
|37:41
|3-й период
|41:28
|Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Александр Семин
|46:33
|Данис Зарипов
|51:17
|52:05
|Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
|59:45
|Евгений Кетов
|Овертайм
|60:00
|Ярно Коскиранта
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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