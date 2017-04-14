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14 апреля 2017, 23:27 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопку

Двукратный олимпийский чемпион, член президентского совета по физкультуре и спорту Борис Михайлов похвалил победителей за выполнение плана на игру и пожурил лидеров соперников.

Двукратный олимпийский чемпион похвалил победителей за выполнение плана на игру и пожурил лидеров соперников. Увеличить
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— СКА победил заслуженно?
— Можно сколько угодно говорить о том, что хозяевам повезло, все три шайбы у них забросили защитники. А вторая из них — улыбка и насмешка Фортуны, ведь в момент броска у Зубарева сломалась клюшка, а Кошечкин не ждал рикошета и запустил «бабочку». Однако питерцы претворили в жизнь нехитрый план в атаке — караулить отскоки от высокого вратаря. Они нашли у Кошечкина кнопку. Обратите внимание: помощник Олега Знарка Харийс Витолиньш этого даже не скрывал, говорил в телекамеру: мол, много шайб отскакивает от голкипера, надо идти на пятачок и добивать, как ныне модно говорить, доедать моменты.

— Как доедали в свое время вы?
— Спасибо. Но у СКА это сделали защитники. Случайно? Думаю, нет. Потому что «Магнитка» в обороне повышенное внимание уделила как раз нападающим, вот и развязались руки-клюшки у Хафизуллина и Зубарева. План Питера сработал на все сто.

— Удивили не столько голы защитников, сколько те, кто их забивал.
— Что касается Антипина, то здесь нет вопросов. Он мастерски подключается к атакам. Хафизуллин — тоже умеет, хоть и не обладает таким могучим броском, как Херсли или Белов. Хорошо помню, как Хафизуллин в Питере забивал моему ЦСКА, очень симпатичный гол получился.

— А Зубарев, которого на голы прорвало только в этом финале? Не поражавший ворота полтора года?
— Но ведь когда-то его должно было прорвать. Он очень самоотверженный защитник, иначе Знарок не пригласил бы его в сборную на чемпионат мира в Минск. Видно, тренер в него верит. Как я верил в Сашу Юдина, который развлекал телезрителей в перерыве трансляции. Перед чемпионатом мира 2002 года, когда я взял Юдина с сборную, все меня критиковали: «Что ты делаешь? Кого везешь?» Юдин же сыграл просто и надежно, стал телохранителем для команды и вернулся из Швеции с серебряной медалью.

— Это был день защитника. А что нападающие?
— Давайте гол Осалы вынесем за скобки. Это явная ошибка вратаря. Могу сказать: лидеры соперников сыграли весьма невыразительно. Что звено Мозякина, что Шипачева. Армейцы вот уже вторую игру подряд нашли управу на ведущую тройку «Магнитки» — быстро накатываются на Мозякина и Зарипова при получении ими шайбы, сразу вступают в отбор. А Коварж, на которого без перерыва охотились два матча в Магнитогорске, кажется, сник.

— Не хочется касаться темы удалений, но приходится. За что две минуты штрафа получил Зарипов?
— Надо внимательно посмотреть повтор. Была блокировка или нет? Все слышали, что прокричал Зарипов из штрафного бокса: «Что за балет тут устроили!» Возможно, нападающий «Магнитки» толкнул Шипачева не умышленно. Но закон есть закон. Когда во втором матче тот же Шипачев ударил в пах Калетника, армейца следовало удалить до конца игры.

— Нуждается в разборе победный гол СКА, забитый сразу после попадания шайбы в маску вратаря.
— Как бывший член Спортивно-дисциплинарного комитета лиги хочу напомнить, что подобные моменты отданы на откуп судьям. В нашем случае они решили дать доиграть эпизод, это их право. СКА победил заслуженно. Армейцы оказались чуть мобильнее, настойчивее на пятачке, чего раньше им не хватало. И выполнили тренерское задание.

— Что делать «Металлургу», у которого теперь нет права на ошибку?
— Не сдаваться. Есть такой фильм о войне «В бой идут одни старики». В воскресенье ветераны Мозякин, Зарипов, Семин и их партнер Коварж должны выйти как свой последний и решительный бой. Иначе финал закончится в пятом матче.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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