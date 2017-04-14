Борис Михайлов: Армейцы нашли у Кошечкина кнопку

— СКА победил заслуженно?

— Можно сколько угодно говорить о том, что хозяевам повезло, все три шайбы у них забросили защитники. А вторая из них — улыбка и насмешка Фортуны, ведь в момент броска у Зубарева сломалась клюшка, а Кошечкин не ждал рикошета и запустил «бабочку». Однако питерцы претворили в жизнь нехитрый план в атаке — караулить отскоки от высокого вратаря. Они нашли у Кошечкина кнопку. Обратите внимание: помощник Олега Знарка Харийс Витолиньш этого даже не скрывал, говорил в телекамеру: мол, много шайб отскакивает от голкипера, надо идти на пятачок и добивать, как ныне модно говорить, доедать моменты.

— Как доедали в свое время вы?

— Спасибо. Но у СКА это сделали защитники. Случайно? Думаю, нет. Потому что «Магнитка» в обороне повышенное внимание уделила как раз нападающим, вот и развязались руки-клюшки у Хафизуллина и Зубарева. План Питера сработал на все сто.

— Удивили не столько голы защитников, сколько те, кто их забивал.

— Что касается Антипина, то здесь нет вопросов. Он мастерски подключается к атакам. Хафизуллин — тоже умеет, хоть и не обладает таким могучим броском, как Херсли или Белов. Хорошо помню, как Хафизуллин в Питере забивал моему ЦСКА, очень симпатичный гол получился.

— А Зубарев, которого на голы прорвало только в этом финале? Не поражавший ворота полтора года?

— Но ведь когда-то его должно было прорвать. Он очень самоотверженный защитник, иначе Знарок не пригласил бы его в сборную на чемпионат мира в Минск. Видно, тренер в него верит. Как я верил в Сашу Юдина, который развлекал телезрителей в перерыве трансляции. Перед чемпионатом мира 2002 года, когда я взял Юдина с сборную, все меня критиковали: «Что ты делаешь? Кого везешь?» Юдин же сыграл просто и надежно, стал телохранителем для команды и вернулся из Швеции с серебряной медалью.

— Это был день защитника. А что нападающие?

— Давайте гол Осалы вынесем за скобки. Это явная ошибка вратаря. Могу сказать: лидеры соперников сыграли весьма невыразительно. Что звено Мозякина, что Шипачева. Армейцы вот уже вторую игру подряд нашли управу на ведущую тройку «Магнитки» — быстро накатываются на Мозякина и Зарипова при получении ими шайбы, сразу вступают в отбор. А Коварж, на которого без перерыва охотились два матча в Магнитогорске, кажется, сник.

— Не хочется касаться темы удалений, но приходится. За что две минуты штрафа получил Зарипов?

— Надо внимательно посмотреть повтор. Была блокировка или нет? Все слышали, что прокричал Зарипов из штрафного бокса: «Что за балет тут устроили!» Возможно, нападающий «Магнитки» толкнул Шипачева не умышленно. Но закон есть закон. Когда во втором матче тот же Шипачев ударил в пах Калетника, армейца следовало удалить до конца игры.

— Нуждается в разборе победный гол СКА, забитый сразу после попадания шайбы в маску вратаря.

— Как бывший член Спортивно-дисциплинарного комитета лиги хочу напомнить, что подобные моменты отданы на откуп судьям. В нашем случае они решили дать доиграть эпизод, это их право. СКА победил заслуженно. Армейцы оказались чуть мобильнее, настойчивее на пятачке, чего раньше им не хватало. И выполнили тренерское задание.

— Что делать «Металлургу», у которого теперь нет права на ошибку?

— Не сдаваться. Есть такой фильм о войне «В бой идут одни старики». В воскресенье ветераны Мозякин, Зарипов, Семин и их партнер Коварж должны выйти как свой последний и решительный бой. Иначе финал закончится в пятом матче.