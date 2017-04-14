Александр Медведев: Вопросы по судейству в матче с ХК «Металлург» если и были, то у СКА

СКА победил действующего обладателя Кубка Гагарина в четвертом матче со счетом 3:2 и повел в серии 3−1. Победный гол хозяева забросили после нарушения Даниса Зарипова, которое вызвало споры у гостей. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин предъявил претензии к работе арбитров.

«Если есть вопросы по судейству, то они должны быть у СКА. Когда был удар в голову нашему игроку, Зарипова нужно было удалять, — сказал Медведев. — По поводу слов Величкина скажу, что не надо гневить хоккейных богов: чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов».

СКА пропустил первую шайбу на первой минуте матча.

«Крайне неприятно пропускать на первых минутах, команда этот гандикап дала и продолжала играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так вела по броскам, это показывает, что команда играет быстро, с преимуществом. Поэтому меня удивляют все эти разговоры о том, почему “Магнитку” удаляют больше, а СКА меньше. Объяснение простое: они обороняются против быстрой команды и вынуждены нарушать правила», — отметил Медведев.

Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.