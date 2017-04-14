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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29436056/
14 апреля 2017, 23:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Александр Медведев: Вопросы по судейству в матче с ХК «Металлург» если и были, то у СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев высказал мнение, что если и были претензии по судейству, то они должны были исходить от санкт-петербургской команды. Об этом он сказал журналистам.

СКА победил действующего обладателя Кубка Гагарина в четвертом матче со счетом 3:2 и повел в серии 3−1. Победный гол хозяева забросили после нарушения Даниса Зарипова, которое вызвало споры у гостей. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин предъявил претензии к работе арбитров.

«Если есть вопросы по судейству, то они должны быть у СКА. Когда был удар в голову нашему игроку, Зарипова нужно было удалять, — сказал Медведев. — По поводу слов Величкина скажу, что не надо гневить хоккейных богов: чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов».

СКА пропустил первую шайбу на первой минуте матча.

«Крайне неприятно пропускать на первых минутах, команда этот гандикап дала и продолжала играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так вела по броскам, это показывает, что команда играет быстро, с преимуществом. Поэтому меня удивляют все эти разговоры о том, почему “Магнитку” удаляют больше, а СКА меньше. Объяснение простое: они обороняются против быстрой команды и вынуждены нарушать правила», — отметил Медведев.

Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
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Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Быстрый гол магнитогорского «Металлурга» мобилизовал и сплотил санкт-петербургский СКА в четвертом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил защитник петербуржцев Андрей Зубарев.
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