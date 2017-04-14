Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29435990/
14 апреля 2017, 23:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Главный тренер «Магнитки» Воробьев рассмеялся в ответ на вопрос об удалении Зарипова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер магнитогорского «Металлург» Илья Воробьев на пресс-конференции после четвертого матча финальной серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА рассмеялся, услышав вопрос об удалении Даниса Зарипова перед победной шайбой армейцев.

Главный тренер магнитогорского Металлург Илья Воробьев на <nobr>пресс-конференции</nobr> после четвертого матча финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> с петербургским <span class=error>СКА</span> рассмеялся услышав вопрос об удалении <span class=error>Даниса</span> <span class=error>Зарипова</span> перед победной шайбой армейцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

СКА в пятницу дома одержал волевую победу над «Металлургом» со счетом 3:2 и упрочил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина — 3−1. Победную шайбу армейцы забросили в большинстве после удаления Зарипова.

«СКА с победой — грамотно. У меня все. Что грамотно? Грамотно! Характеризуйте как хотите», — сказал Воробьев журналистам, после чего рассмеялся, услышав вопрос о том, нарушал ли правила Зарипов. «Спасибо, насмешили», — сказал тренер «Металлурга», уходя.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Быстрый гол магнитогорского «Металлурга» мобилизовал и сплотил санкт-петербургский СКА в четвертом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил защитник петербуржцев Андрей Зубарев.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина