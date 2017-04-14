Знарок: Ошибка в начале матча с ХК «Металлург» взбодрила игроков СКА

Хоккеисты СКА выиграли дома у «Металлурга» со счетом 3:2 и повели в серии — 3−1. На первой минуте гости усилиями Виктора Антипина открыли счет.

«Ошибка в передаче, всякое бывает. Но это нас, наоборот, взбодрило», — сказал Знарок.

«СКА — с победой. Грамотно. В каком смысле? В прямом, характеризуйте, как хотите», — сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.