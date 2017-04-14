Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29435985/
14 апреля 2017, 22:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Знарок: Ошибка в начале матча с ХК «Металлург» взбодрила игроков СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ошибочные действия хоккеистов СКА в начале четвертого матча финала Кубка Гагарина, приведшие к голу, только взбодрили игроков санкт-петербургской команды. Об этом журналистам заявил главный тренер СКА Олег Знарок.

Хоккеисты СКА выиграли дома у «Металлурга» со счетом 3:2 и повели в серии — 3−1. На первой минуте гости усилиями Виктора Антипина открыли счет.

«Ошибка в передаче, всякое бывает. Но это нас, наоборот, взбодрило», — сказал Знарок.

«СКА — с победой. Грамотно. В каком смысле? В прямом, характеризуйте, как хотите», — сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Пятый матч команд пройдет в Магнитогорске 16 апреля.

14.04.2017 19:30 Зрители 12498 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Овертайм
60:00 Ярно Коскиранта
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

Зубарев: Быстрый гол «Металлурга» мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Быстрый гол магнитогорского «Металлурга» мобилизовал и сплотил санкт-петербургский СКА в четвертом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил защитник петербуржцев Андрей Зубарев.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

СКА обыграл "Металлург" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

Ефимова стала чемпионкой России на 100 м брассом с лучшим результатом сезона в мире

Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году