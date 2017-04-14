Ор Динара. СКА снова сильнее «Магнитки»
Дубль Динара Хафизуллина принес СКА третью победу в финальной серии.
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«ДЯДЯ ВАСЯ» И ТРИО «ФИЛИППИ»
Когда действующий обладатель Кубка Гагарина закончил чеканить мяч и ушел на раскатку, в недрах подтрибунья Ледового появился народный артист России Василий Герелло. И тоже начал разминаться: достал блокнот и на весь дворец запел «Катюшу» и другие военные песни. Ему в этот вечер тоже нужно было выйти на лед, но не гонять шайбу по площадке, а просто исполнить гимн России.
Перед игрой на арене вообще творилось много всего интересного. Например, на верхних ярусах среди бесчисленных «малкиных» в пингвиньем и лисьем обмундировании гуляли, например, мужичонка с надписью «дядя Вася» на спине, а сразу три «Филиппи». Оказалось, что это непросто персональные фанаты магнитогорского чеха, а его родня — папа, мама и сестренка.
— Мы в Петербурге уже три дня, — рассказал корреспондентам «СЭ» Иржи Филиппи, глава семьи. — Решили начать финальную серию отсюда. Город посмотрели — красиво! Конечно, очень переживаем за Томаша. В Магнитогорск обязательно полетим — надеюсь, не на один матч!
Вероятность седьмого матч серии, о котором мечтает старший Филиппи, увеличилась уже на первой минуте, когда счет открыл Антипин. 27 секунд на гол — новый быстрейший результат для финалов Кубка Гагарина. При этом защитник отнял рекорд у бывшего форварда СКА — В 2015-м Торесену для шайбы, заброшенной в ворота «Ак Барса» понадобилось 38 секунд.
В первом периоде рухнул и еще один рекорд: «Металлург» так рассвирепел, что аж 23 раза попал в створ ворот — такой скорострельности за треть матча финалы Кубка Гагарина еще не видели.
ЯРОСЛАВЛЬ НА ФИНАЛЕ
В первом перерыве среди моря болельщиков СКА и островка поклонников «Магнитки» мы заметили колоритную группу в ярких свитерах ярославского «Локомотива».
— Да, мы старые и верные болельщики «Локо», — ответил один из квинтета гостей на вопрос о том, что они тут делают. — Ну и что, не чмм-. что вылетели? Не на керлинг же нам теперь ходить!
Хохмить ярославцы продолжили и когда разговор зашел о билетах. Половина Петербурга не могла их достать, но болельщики «Локо» — легко.
— Интернетом надо уметь пользоваться — заранее подсуетились, — улыбнулись ярославские мужики, — Нам, правда, предлагали хорошие деньги за билеты. Давайте, говорим, 10 тысяч рублей — и мы на улице постоим, а вы на хоккей пойдете. Шутка. Конечно, такие билеты ни за какие деньги не продали бы!
ЗУБАРЕВ — ТЕПЕРЬ БОМБАРДИР
На вопрос о предпочтениях в финале ярославцы загадочно улыбнулись: «Мы за красивый хоккей». Очевидно, что очередной матч финала ярославцев не разочаровал: СКА и «Магнитка» не в первый раз в серии играли с душой нараспашку и забросили ворох шайб.
Достаточно просто взглянуть на протокол, чтобы понять: на площадке творились сюрреалистичные вещи. Вот забивает Хафизуллин, которого сложно назвать бомбардиром. Вот во второй раз подряд отличается Зубарев (до этого — 118 матчей молчания), который после «мельницы» забросил сломанной клюшкой. А вот все тот же Хафизуллин берет и оформляет дубль.
Ах, как в этот момент радовался полузащитник «Зенита» Маурисиу, пришедший на матч в свитере и кепке СКА. Обрусевшему бразильцу и другим футбольным петербуржцам в воскресенье тоже предстоит важная игра в борьбе за титул, так что хоккеисты показали соседям отличный пример.
3:1 — СКА уже в шаге от Кубка Гагарина.
Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЦИММЕРМАН
из
|14.04.2017 19:30
|Зрители 12498
|Плей-офф: Финал
|Ледовый дворец
|СКА
|3:2
|Металлург Мг
|(0:1, 1:1, 2:0)
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Микко Коскинен
|Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
|1-й период
|Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин)
|00:27
|10:15
|Вадим Шипачев
|Сергей Мозякин
|10:54
|2-й период
|22:39
|Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
|Оскар Осала (Т. Сантала)
|34:14
|Ян Коварж
|37:41
|3-й период
|41:28
|Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
|Александр Семин
|46:33
|Данис Зарипов
|51:17
|52:05
|Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
|59:45
|Евгений Кетов
|Овертайм
|60:00
|Ярно Коскиранта
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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