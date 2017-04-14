Ор Динара. СКА снова сильнее «Магнитки»

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«ДЯДЯ ВАСЯ» И ТРИО «ФИЛИППИ»

Когда действующий обладатель Кубка Гагарина закончил чеканить мяч и ушел на раскатку, в недрах подтрибунья Ледового появился народный артист России Василий Герелло. И тоже начал разминаться: достал блокнот и на весь дворец запел «Катюшу» и другие военные песни. Ему в этот вечер тоже нужно было выйти на лед, но не гонять шайбу по площадке, а просто исполнить гимн России.

Перед игрой на арене вообще творилось много всего интересного. Например, на верхних ярусах среди бесчисленных «малкиных» в пингвиньем и лисьем обмундировании гуляли, например, мужичонка с надписью «дядя Вася» на спине, а сразу три «Филиппи». Оказалось, что это непросто персональные фанаты магнитогорского чеха, а его родня — папа, мама и сестренка.

— Мы в Петербурге уже три дня, — рассказал корреспондентам «СЭ» Иржи Филиппи, глава семьи. — Решили начать финальную серию отсюда. Город посмотрели — красиво! Конечно, очень переживаем за Томаша. В Магнитогорск обязательно полетим — надеюсь, не на один матч!

АНТИ-СКА

Вероятность седьмого матч серии, о котором мечтает старший Филиппи, увеличилась уже на первой минуте, когда счет открыл Антипин. 27 секунд на гол — новый быстрейший результат для финалов Кубка Гагарина. При этом защитник отнял рекорд у бывшего форварда СКА — В 2015-м Торесену для шайбы, заброшенной в ворота «Ак Барса» понадобилось 38 секунд.

В первом периоде рухнул и еще один рекорд: «Металлург» так рассвирепел, что аж 23 раза попал в створ ворот — такой скорострельности за треть матча финалы Кубка Гагарина еще не видели.

ЯРОСЛАВЛЬ НА ФИНАЛЕ

В первом перерыве среди моря болельщиков СКА и островка поклонников «Магнитки» мы заметили колоритную группу в ярких свитерах ярославского «Локомотива».

— Да, мы старые и верные болельщики «Локо», — ответил один из квинтета гостей на вопрос о том, что они тут делают. — Ну и что, не чмм-. что вылетели? Не на керлинг же нам теперь ходить!

Хохмить ярославцы продолжили и когда разговор зашел о билетах. Половина Петербурга не могла их достать, но болельщики «Локо» — легко.

— Интернетом надо уметь пользоваться — заранее подсуетились, — улыбнулись ярославские мужики, — Нам, правда, предлагали хорошие деньги за билеты. Давайте, говорим, 10 тысяч рублей — и мы на улице постоим, а вы на хоккей пойдете. Шутка. Конечно, такие билеты ни за какие деньги не продали бы!

ЗУБАРЕВ — ТЕПЕРЬ БОМБАРДИР

На вопрос о предпочтениях в финале ярославцы загадочно улыбнулись: «Мы за красивый хоккей». Очевидно, что очередной матч финала ярославцев не разочаровал: СКА и «Магнитка» не в первый раз в серии играли с душой нараспашку и забросили ворох шайб.

Достаточно просто взглянуть на протокол, чтобы понять: на площадке творились сюрреалистичные вещи. Вот забивает Хафизуллин, которого сложно назвать бомбардиром. Вот во второй раз подряд отличается Зубарев (до этого — 118 матчей молчания), который после «мельницы» забросил сломанной клюшкой. А вот все тот же Хафизуллин берет и оформляет дубль.

Ах, как в этот момент радовался полузащитник «Зенита» Маурисиу, пришедший на матч в свитере и кепке СКА. Обрусевшему бразильцу и другим футбольным петербуржцам в воскресенье тоже предстоит важная игра в борьбе за титул, так что хоккеисты показали соседям отличный пример.

3:1 — СКА уже в шаге от Кубка Гагарина.