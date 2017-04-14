Вице-президент ХК «Металлург» Величкин выразил претензии судьям после игры со СКА

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«Металлург» проиграл СКА со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в меньшинстве после удаления Даниса Зарипова. Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу СКА.

«Все вопросы к СКА и судейскому комитету», — сказал Величкин.

Пятый матч команд пройдет 16 апреля в Магнитогорске.