СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

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У «Металлурга» отличились Виктор Антипин (1-я минута) и Оскар Осала (35). В составе СКА шайбы забросили Динар Хафизуллин (23, 53) и Андрей Зубарев (42), который забил во втором матче подряд. Для Хафизуллина этот дубль стал первым в карьере.

Антипин забросил самую быструю шайбу в истории финальных серий Кубка Гагарина, защитник «Металлурга» отличился на 27-й секунде. До него рекорд принадлежал бывшему нападающему СКА норвежцу Патрику Торесену, забросившему шайбу в ворота казанского «Ак Барса» в финальной серии плей-офф 2015 года на 38-й секунде.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.