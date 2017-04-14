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14 апреля 2017, 22:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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У «Металлурга» отличились Виктор Антипин (1-я минута) и Оскар Осала (35). В составе СКА шайбы забросили Динар Хафизуллин (23, 53) и Андрей Зубарев (42), который забил во втором матче подряд. Для Хафизуллина этот дубль стал первым в карьере.

Антипин забросил самую быструю шайбу в истории финальных серий Кубка Гагарина, защитник «Металлурга» отличился на 27-й секунде. До него рекорд принадлежал бывшему нападающему СКА норвежцу Патрику Торесену, забросившему шайбу в ворота казанского «Ак Барса» в финальной серии плей-офф 2015 года на 38-й секунде.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.

14.04.2017 19:30 Плей-офф: Финал Ледовый дворец
СКА 3:2 Металлург Мг
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Микко Коскинен Василий Кошечкин 58:52 (В. Кошечкин 59:24-59:30)
1-й период
Виктор Антипин (Е. Бирюков, С. Мозякин) 00:27
10:15 Вадим Шипачев
Сергей Мозякин 10:54
2-й период
22:39 Динар Хафизуллин (В. Шипачев, Н. Гусев)
Оскар Осала (Т. Сантала) 34:14
Ян Коварж 37:41
3-й период
41:28 Андрей Зубарев (Н. Прохоркин, Н. Гусев)
Александр Семин 46:33
Данис Зарипов 51:17
52:05 Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
59:45 Евгений Кетов
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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