Бывший тренер «Барыса» и сборной Казахстана возглавил клуб КХЛ

С мая 2015 года Воробьев входил в тренерский штаб «Динамо» в качестве одного из ассистентов Сергея Орешкина. Его контракт будет рассчитан на один год. В текущем сезоне «Динамо» проиграло СКА во втором раунде Кубка Гагарина.

В качестве игрока 44-летний Воробьев выступал на родине за такие клубы, как череповецкий «Металлург», московское «Динамо», «Ак Барс» и «Северсталь». В НХЛ нападающий защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерс», а в составе сборной России принимал участие в двух чемпионатах мира — 1995 и 1996 годов.

На тренерскую работу Воробьев перешел в 2011 году, когда стал ассистентом в штабе «Северстали». Далее он работал на аналогичных должностях в «Донбассе», «Барысе» и сборной Казахстана — в этих трех клубах он помогал Андрею Назарову.

В сезоне 2014/15 «Барыс» под руководством Назарова проиграл «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина, а сборная стала победителем чемпионата мира в первом дивизионе и поднялась в элиту.