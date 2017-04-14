Стали известны составы СКА и «Металлурга» Мг на 4-й матч финала Кубка Гагарина
Главные тренеры петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на четвёртый матч финала Кубка Гагарина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
В составе СКА Александр Хохлачёв заменил Сергея Широкова. Счёт в серии 2−1 в пользу «армейцев».
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Хохлачёв — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Хафизуллин, Дергачёв — Каблуков — Кетов.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Тимкин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Сёмин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.
Второй матч финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг начнётся в 19:30 мск.
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