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14 апреля 2017, 19:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны составы СКА и «Металлурга» Мг на 4-й матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на четвёртый матч финала Кубка Гагарина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В составе СКА Александр Хохлачёв заменил Сергея Широкова. Счёт в серии 2−1 в пользу «армейцев».

СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Хохлачёв — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Хафизуллин, Дергачёв — Каблуков — Кетов.

«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
 Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Тимкин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Сёмин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.

Второй матч финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг начнётся в 19:30 мск.

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