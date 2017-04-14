Конечно, Владимир Воробьев никакой не молодой тренер в классическом понимании этого слова. Он — дебютант КХЛ, но не из тех, кто вчера завершил карьеру, а уже сегодня получил важную должность. Владимир работал в «Северстали», «Донбассе», «Барысе» и в «Динамо». И пусть большая часть карьеры прошла у него рядом с Андреем Назаровым, они совсем не похожи. Но рядом с ним он анализировал, подмечал многие вещи и вел себя крайне достойно.

Фактически Воробьев стал главным тренером в этом сезоне. В какой-то момент Сергей Орешкин совсем «поплыл», команда даже покинула место в восьмерке и проигрывала всем. Именно тогда нынешний главный тренер сделал изменения как в тренировочном процессе, так и в игровом, и у команды начали налаживаться дела. Отмечу только, что сам специалист про это говорить не любит. Не потому, что это неправда — просто он знает, что такое субординация. Дескать, у нас был главный тренер, и любые решения принимал он. Но мы, к счастью, знаем, как все было на самом деле из других источников.

Воробьеву команда достается в непростой период. У «Динамо» сложные времена с точки зрения организации и финансирования. Уже сейчас понятно, что на рынке клуб будет не самым активным, а хоккеистам снова придется терпеть времена, когда деньги платят нерегулярно. Правда, еще ни разу не было такого, чтобы долги не отдавались, но все равно ведь неприятно, когда часть игроков думает между играми и тренировками: «Когда заплатят, когда отдадут?».

У Воробьева точно не будет большого выбора хоккеистов — придется выжимать максимум из тех, кто есть. В принципе, выбор-то неплохой. Есть достойные ветераны, очень много талантливой молодежи, которая сейчас играет в финале Кубка Братины. У многих клубов нет и такого — вопрос в том, как правильно этим распорядиться.

У Орешкина не получалось. Он тащил молодежь, задвигая ветеранов, у которых есть свое мнение, но в итоге ухудшил отношения с последними, а первые не давали результата. Воробьев, уверен, все это прекрасно видел и понимал, и он не допустит, чтобы кто-то оставался в запасе, не понимая, что происходит. Но у него и авторитет несравненно выше, чем у прежнего тренера. Если Орешкин играл в чемпионате Венгрии, то Воробьев провел 33 игры в НХЛ.

Мы разговаривали с Владимиром Анатольевичем перед плей-офф, и он вполне спокойно объяснил, почему не выступает талантливый Кирилл Пилипенко.

— Кирилл должен понимать, что ответственность в команде КХЛ выше, и он должен играть не только на себя, но и на коллектив, — отмечал он. — Когда придет это понимание, то будет и польза.

То есть тренер не скрывается за общими фразами, а пытается донести до людей, почему происходит так, а не иначе. Уверен, кстати, что Воробьев будет более открыт и для журналистов. Он общается с ними с уважением, а не в сотый раз повторяет: «Спасибо болельщиками, надо реализовывать моменты, будем готовиться». Если надо, то игрока покритикует, не оскорбляя его, а давая понять, на что надо обратить внимание.

В работе любого тренера «Динамо» важный элемент — отношения с генеральным менеджером Андреем Сафроновым. Не секрет, что он любит принимать участие в жизни команды, иногда дело доходит даже до советов по составу — однако я, кстати, ничего страшного в этом не вижу. В конце концов, в НХЛ тоже генеральные менеджеры советуют, кого ставить, а кого нет. Просто там на этих должностях чаще всего оказываются бывшие хоккеисты, а у нас — нет, но это уже специфика страны.

Знаю точно, что если Сафронову объяснить, почему играет тот хоккеист, а не другой, почему команда показывает именно эту игру, а не другую, то он все понимает и дает работать. И я почему-то уверен, что Воробьев сумеет донести до менеджера, что он прекрасно понимает, что делает.

— В «Динамо» меня позвал Сафронов, — рассказывал мне Воробьев. — Я работал в «Барысе», но мне позвонил генеральный менеджер и пригласил работать в клуб. Всегда хотел работать в «Динамо» и моментально согласился.

Очень важно для московского клуба и то, что главным тренером будет тот, кто мечтал об этом. И он точно не будет наплевательски относиться к должности.