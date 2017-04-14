Владимир Воробьев официально назначен на пост главного тренера ХК «Динамо» (Москва)

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Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов 24 марта сообщил агентству «Р-Спорт», что главный тренер Сергей Орешкин покинет систему клуба по окончании текущего сезона. Соглашение с Воробьевым, который работал в штабе «бело-голубых» в качестве тренера с мая 2015 года, рассчитано на один год.

«Состоялась встреча генерального директора московского “Динамо” Андрея Николаевича Сафронова и Владимира Анатольевича Воробьева с председателем попечительского совета клуба Рашидом Гумаровичем Нурглалиевым. В результате проведенных переговоров было принято решение назначить Владимира Воробьева главным тренером команды, при этом весь тренерский штаб продолжит свою работу вместе с новым главным тренером», — говорится в сообщении.