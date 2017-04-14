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14 апреля 2017, 17:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Владимир Воробьев официально назначен на пост главного тренера ХК «Динамо» (Москва)

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Владимир Воробьев назначен на пост главного тренера московского «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Владимир Воробьев назначен на пост главного тренера московского Динамо сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Увеличить
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Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов 24 марта сообщил агентству «Р-Спорт», что главный тренер Сергей Орешкин покинет систему клуба по окончании текущего сезона. Соглашение с Воробьевым, который работал в штабе «бело-голубых» в качестве тренера с мая 2015 года, рассчитано на один год.

«Состоялась встреча генерального директора московского “Динамо” Андрея Николаевича Сафронова и Владимира Анатольевича Воробьева с председателем попечительского совета клуба Рашидом Гумаровичем Нурглалиевым. В результате проведенных переговоров было принято решение назначить Владимира Воробьева главным тренером команды, при этом весь тренерский штаб продолжит свою работу вместе с новым главным тренером», — говорится в сообщении.

«Динамо» в текущем сезоне заняло третье место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф во втором раунде уступило петербургскому СКА (1−4).

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