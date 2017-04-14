Фастовский: Возможный уход «Югры» и «Металлурга» из КХЛ помешает развитию хоккея в РФ

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» не будут выступать в сезоне КХЛ-2017/18, и лига уже работает над календарем следующего сезона без учета этих клубов, а также хорватского «Медвешчака». Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором отметила, что при решении об участии клубов в чемпионате следующего сезон, будет, в том числе, руководствоваться поручениями президента РФ по итогам Совета при президенте по спорту от 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта.

«Расклад сил в КХЛ при отсутствии этих клубов, может, и не поменяется. Но я считаю, что их уход — потеря для развития хоккея в России в целом. Так можно потерять целые регионы», — сказал собеседник агентства, выразив надежду, что слухи об уходе этих клубов из КХЛ не оправдаются.