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14 апреля 2017, 11:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Трехкратный чемпион России Пестунов продолжит карьеру в «Автомобилисте»

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — Р-Спорт. Трехкратный чемпион России нападающий Дмитрий Пестунов, последние сезоны игравший в челябинском «Тракторе», продолжит карьеру в хоккейном клубе «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Контракт Пестунова с «Трактором» истекает 30 апреля. Хоккеист играл за челябинский клуб с октября 2014 года (ранее — в сезоне-2010/11).

Пестунов дважды выигрывал чемпионат России с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 году), один раз — с магнитогорским «Металлургом» (2007). С «Магниткой» 32-летний форвард также выигрывал серебряные (2004) и бронзовые (2006) медали чемпионата страны.

Всего в КХЛ Пестунов провел 503 игры за «Трактор», «Динамо» и омский «Авангард», в которых набрал 208 очков (56 голов и 152 передачи).

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