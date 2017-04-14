Трехкратный чемпион России Пестунов продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Контракт Пестунова с «Трактором» истекает 30 апреля. Хоккеист играл за челябинский клуб с октября 2014 года (ранее — в сезоне-2010/11).

Пестунов дважды выигрывал чемпионат России с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 году), один раз — с магнитогорским «Металлургом» (2007). С «Магниткой» 32-летний форвард также выигрывал серебряные (2004) и бронзовые (2006) медали чемпионата страны.

Всего в КХЛ Пестунов провел 503 игры за «Трактор», «Динамо» и омский «Авангард», в которых набрал 208 очков (56 голов и 152 передачи).