Владимир Воробьёв возглавит московское «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», Владимир Воробьёв станет новым главным тренером московского «Динамо».
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«Новым главным тренером московского “Динамо” станет Владимир Воробьёв», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.
Воробьёв входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который после завершения сезона был отправлен в отставку. В