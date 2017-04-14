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14 апреля 2017, 10:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Владимир Воробьёв возглавит московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», Владимир Воробьёв станет новым главным тренером московского «Динамо».

Как стало известно Чемпионату Владимир Воробьёв станет новым главным тренером московского Динамо. Увеличить
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«Новым главным тренером московского “Динамо” станет Владимир Воробьёв», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Воробьёв входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который после завершения сезона был отправлен в отставку. В плей-офф бело-голубые в первом раунде обыграли «Торпедо», а в полуфинале Западной конференции потерпели поражение от СКА. В 2016 году «Динамо» прошло в плей-офф ХК «Сочи», а затем проиграло СКА.

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