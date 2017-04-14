Как «Магнитке» побороть фрустрацию?

Корреспондент «СЭ» объясняет, что пока не получается у действующего чемпиона КХЛ в серии против СКА СКА и «Магнитка» обыграли «Баварию» и «Реал».

За два последних матча СКА в сумме перебросал «Металлург» в створ с общим счетом 104−45. Более чем в два раза, почти «+60» за две игры. Небывалые цифры для финала Кубка Гагарина. Даже с учетом полутора овертаймов.

Год назад, несмотря на то, что ЦСКА считался куда более явным фаворитом, ничего подобного не происходило. «Магнитка» не отдавала территорию и контроль шайбы просто так, не упрощала игру до такой степени, чтобы просто отбрасываться, и не садилась в откат настолько явно, как это происходит вот уже вторую встречу подряд. Пусть и в основном в первых периодах.

Что-то отчасти похожее было в седьмом матче финала-2016, когда ЦСКА с низкого старта полетел выигрывать серию, пропустил гол Тимкина и еще усилил натиск, но там все-таки «сталевары» играли по счету, а встреча решала все. Еще одно отличие — там армейцы неистовствовали, навязывая высоченным темпом свои условия. Тут же Илья Воробьев, судя по играм, сам предлагает СКА забрать инициативу.

В первом матче он попробовал сыграть в атаку, задорно и весело, но остался ни с чем. В результате — перестроился. Однако новый план, который он оправдывает мощью состава петербуржцев, достаточно сомнителен.

Да, «Магнитка» отбивается в первые 20 минут с видимым спокойствием, ни малейшей паники, и не делает ни одного лишнего шага, но при этом дарит сопернику сумасшедшую уверенность в себе. И напрягает Кошечкина, которому приходится тратить большое количество энергии. Даже интересно, какую роль сыграли эти два фактора в шайбе Зубарева от красной линии. Наверняка немалую. Вспомните и попытку Барабанова забить финтом «Мичиган», при том что за последние 40 с лишним матчей в его активе ровно один гол.

Самое смешное, что как только «Металлург» начинает играть — СКА проседает. И весьма серьезно. Яркий пример — третья встреча. В первом периоде счет по голевым моментам был 6−1 в пользу хозяев. Во втором, когда «Магнитка» перестала отбрасываться и начала доигрывать смены и встречать соперника выше в средней зоне, счет уже был 7−2 в пользу гостей.

Похожая картина была и во втором матче. Первая двадцатиминутка полностью за армейцами, вторая — за металлургами. И возникает вопрос: неужели и без дальней скамейки нельзя хотя бы попытаться найти баланс? А то сразу вспоминается так называемая аксиома Эскобара: «При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную ерунду». В устах знаменитого наркобарона она звучала чуть по-другому, но суть именно такова. И в самом деле будь чуточку точнее СКА во второй встрече, попади Белов и Ковальчук в первом периоде не в штангу и перекладину, а на пару сантиметров левее или ниже — ни о какой победе не шло бы и речи. И после третьей игры серию можно было бы заканчивать.

Бросаться из крайности в крайность — не лучший вариант. И ведь у Воробьева вполне есть альтернатива. Хорошо, что его команда может и хорошо умеет терпеть. Но так продолжать попросту нельзя. Шайба всегда движется быстрее абсолютно любого игрока. Положим, «Магнитка» за ней не гоняется, но сдвоения в собственной зоне с очень низко играющим центром, тщательная работа по выжиму соперника на периметр и фланги, вынужденные так или иначе покрывать немалые расстояния — все это отнимает много сил, в том числе — психологических. Когда Зарипов не забивает с метра в конце первого периода — это еще и потому, что он шайбу 19 с половиной минут толком не трогал. Фрустрация как она есть.

Два бездарных большинства в дополнительное время при полном отсутствии командного движения даже во второй бригаде — это же тоже не просто так. С таким количеством отдыха — всего одно поражение на пути к финалу — лидеры «Магнитки» просто не могли успеть устать, несмотря на возраст. Могли разве что подзаржаветь. А чтобы сбросить эту ржавчину — им надо дать повозиться с шайбой. А не ковыряться в обороне.