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14 апреля 2017, 0:24 | Хоккей: КХЛ | Известия.Ру

СКА в двух шагах от победы в Кубке Гагарина

Петербургский клуб близок ко второму в своей истории завоеванию главного трофея КХЛ.

Петербургский клуб близок ко второму в своей истории завоеванию главного трофея <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В четвертом матче финала Кубка Гагарина, который состоится 14 апреля, петербургский СКА примет на своем льду магнитогорский «Металлург». Пока армейцы ведут в серии со счетом 2:1 после того, как выиграли у себя в дома третью встречу с аналогичным счетом, забросив победную шайбу в концовке второго овертайма.

Эксперты «Известий» Александр Пашков и Александр Кожевников отметили, что в ходе решающего противостояния начала проявляться усталость хоккеистов «Магнитки», чем пока должным образом не могут воспользоваться игроки СКА.

— Я не думаю, что «Металлург» сломлен, но у него заканчивается запас сил, — отметил экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — При этом и СКА хватает физически только на полтора периода, поэтому борьба в четвертом матче будет нешуточной. Армейцы в ходе третьей встречи имели подавляющее преимущество в первом периоде, но затем игра выровнялась. От «физики» СКА в оставшихся матчах будет зависеть очень многое.

По мнению экс-форварда советской сборной Александра Кожевникова, «Металлург» от окончательного разгрома в серии спасают только слабая реализация моментов у СКА и игра вратаря уральского клуба Василия Кошечкина.

— Если петербуржцы продолжат также слабо реализовывать свои голевые моменты и численное большинство, как это было в третьем матче, то им будет тяжело выйти победителями из этой серии, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион. — Кроме того, «Металлург» еще жив благодаря игре своего вратаря — Василий Кошечкин во втором и третьем матчах регулярно выручал команду в сложнейших эпизодах.

Слабую физическую форму «Магнитки» Александр Пашков связывает с тем, что в силу возраста не успевают вовремя восстанавливаться ее лидеры из ударного звена Яна Коваржа — 36-летние Сергей Мозякин и Данис Зарипов.

При этом эксперты призывают не списывать со счетов «Металлург» раньше времени, несмотря на то что серия может закончиться уже в пятом матче, который пройдет 16 апреля в Магнитогорске.

— Да, СКА сейчас сильнее и свежее. Но если не устанет Кошечкин, «Магнитка» еще поборется, — заключил Александр Кожевников. — В четвертом матче для них решится очень многое. «Металлургу» будет трудно переломить ход серии, если к пятому матчу он позволит СКА удвоить свое преимущество в финале.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом розыгрыше команда из Магнитогорска победила в финале ЦСКА (4:3). Для хоккеистов СКА победа в нынешнем плей-офф может стать второй в истории клуба.

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