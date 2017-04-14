СКА в двух шагах от победы в Кубке Гагарина

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В четвертом матче финала Кубка Гагарина, который состоится 14 апреля, петербургский СКА примет на своем льду магнитогорский «Металлург». Пока армейцы ведут в серии со счетом 2:1 после того, как выиграли у себя в дома третью встречу с аналогичным счетом, забросив победную шайбу в концовке второго овертайма.

Эксперты «Известий» Александр Пашков и Александр Кожевников отметили, что в ходе решающего противостояния начала проявляться усталость хоккеистов «Магнитки», чем пока должным образом не могут воспользоваться игроки СКА.

фоторепортаж СКА в овертайме победил «Магнитку» Хоккеисты петербургского СКА в овертайме обыграли магнитогорский «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Я не думаю, что «Металлург» сломлен, но у него заканчивается запас сил, — отметил экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — При этом и СКА хватает физически только на полтора периода, поэтому борьба в четвертом матче будет нешуточной. Армейцы в ходе третьей встречи имели подавляющее преимущество в первом периоде, но затем игра выровнялась. От «физики» СКА в оставшихся матчах будет зависеть очень многое.

По мнению экс-форварда советской сборной Александра Кожевникова, «Металлург» от окончательного разгрома в серии спасают только слабая реализация моментов у СКА и игра вратаря уральского клуба Василия Кошечкина.

— Если петербуржцы продолжат также слабо реализовывать свои голевые моменты и численное большинство, как это было в третьем матче, то им будет тяжело выйти победителями из этой серии, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион. — Кроме того, «Металлург» еще жив благодаря игре своего вратаря — Василий Кошечкин во втором и третьем матчах регулярно выручал команду в сложнейших эпизодах.

Слабую физическую форму «Магнитки» Александр Пашков связывает с тем, что в силу возраста не успевают вовремя восстанавливаться ее лидеры из ударного звена Яна Коваржа — 36-летние Сергей Мозякин и Данис Зарипов.

Цитата Александр Пашков «Металлург» слишком зависит от своего первого звена. Оно тащит за собой всю команду весь сезон. Остальные звенья исполняют вспомогательные функции. Но атакующая игра и решающие отрезки зависят от основной тройки. Проблема в том, что Мозякин, Зарипов и Коварж не могут выдерживать высокоскоростной хоккей, который предлагает СКА. Эти игроки не привыкли играть в высоком темпе. Но, повторюсь, питерцев тоже не хватает на весь матч.

При этом эксперты призывают не списывать со счетов «Металлург» раньше времени, несмотря на то что серия может закончиться уже в пятом матче, который пройдет 16 апреля в Магнитогорске.

— Да, СКА сейчас сильнее и свежее. Но если не устанет Кошечкин, «Магнитка» еще поборется, — заключил Александр Кожевников. — В четвертом матче для них решится очень многое. «Металлургу» будет трудно переломить ход серии, если к пятому матчу он позволит СКА удвоить свое преимущество в финале.