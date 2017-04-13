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13 апреля 2017, 18:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Галимов расторг контракт с «Ак Барсом» и продолжит карьеру в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» и вратарь Станислав Галимов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Голкипер продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».

«Контракт Станислава Галимова с «Ак Барсом» расторгнут по обоюдному согласию сторон. На 90% хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2016/17 Галимов провёл 24 матча в регулярном чемпионате, в которых одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 1,94. В плей-офф он не провёл ни одной игры. Ранее он также выступал за ЦСКА и «Атлант».

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