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13 апреля 2017, 17:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Ак Барс» расторг контракт с Галимовым

Как стало известно «СЭ», казанский «Ак Барс» прекратил сотрудничество с вратарем Станиславом Галимовым.

Контракт, рассчитанный до апреля 2018 года, накануне был расторгнут, и хоккеист покинул клуб в статусе неограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провел 24 матча за «Ак Барс», в которых пропустил 42 шайбы и одержал 14 побед. Галимов играл за «Ак Барс» с 2015 года, ранее выступал за такие клубы, как «Атлант» и ЦСКА. (Евгений БЕЛОУСОВ).

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