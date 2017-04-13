Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29419448/
13 апреля 2017, 17:36 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Магнитка» продлила контракт с Кошечкиным на два года

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с голкипером Василием Кошечкиным, сообщает официальный сайт КХЛ.

Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на два года.

Кошечкин играет за «Магнитку» с 2013 года и с тех пор дважды завоевывал с клубом Кубок Гагарина. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ голкипер провел 45 матчей, в которых одержал 28 побед, при проценте отраженных бросков 92,7. В плей-офф он сыграл в 15 матчах при проценте отраженных бросков 94,4.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной