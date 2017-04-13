«Магнитка» продлила контракт с Кошечкиным на два года
Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с голкипером Василием Кошечкиным, сообщает официальный сайт КХЛ.
Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на два года.
Кошечкин играет за «Магнитку» с 2013 года и с тех пор дважды завоевывал с клубом Кубок Гагарина. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ голкипер провел 45 матчей, в которых одержал 28 побед, при проценте отраженных бросков 92,7. В
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