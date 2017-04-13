Николай Лемтюгов признан лучшим хоккеистом сезона в составе омского «Авангарда»

Лемтюгов по итогам голосования среди болельщиков набрал 51% голосов. В «регулярке» 31-летний форвард принял участие в 52 матчах, набрав 31 очко (19 шайб и 12 передач). В плей-офф он выходил на лед в 12 встречах, в которых набрал 9 очков (3+6).

Второе место в опросе занял нападающий Илья Михеев (14,2%). Третьим стал голкипер Доминик Фурх (10%).

Также болельщики определили лучшего игрока сезона в составе клуба МХЛ «Омские Ястребы». Им стал форвард Антон Ковалев (42,4%).

Победители получат призы на торжественной церемонии, которая пройдет 15 апреля на «Арене Омск».