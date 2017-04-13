Николай Лемтюгов признан лучшим хоккеистом сезона в составе омского «Авангарда»
Форвард омского «Авангарда» Николай Лемтюгов получил приз имени Леонида Киселева, который вручается лучшему хоккеисту клуба по итогам сезона, сообщается на официальном сайте «ястребов».
Лемтюгов по итогам голосования среди болельщиков набрал 51% голосов. В «регулярке» 31-летний форвард принял участие в 52 матчах, набрав 31 очко (19 шайб и 12 передач). В
Второе место в опросе занял нападающий Илья Михеев (14,2%). Третьим стал голкипер Доминик Фурх (10%).
Также болельщики определили лучшего игрока сезона в составе клуба МХЛ «Омские Ястребы». Им стал форвард Антон Ковалев (42,4%).
Победители получат призы на торжественной церемонии, которая пройдет 15 апреля на «Арене Омск».
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