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13 апреля 2017, 17:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Николай Лемтюгов признан лучшим хоккеистом сезона в составе омского «Авангарда»

Форвард омского «Авангарда» Николай Лемтюгов получил приз имени Леонида Киселева, который вручается лучшему хоккеисту клуба по итогам сезона, сообщается на официальном сайте «ястребов».

Лемтюгов по итогам голосования среди болельщиков набрал 51% голосов. В «регулярке» 31-летний форвард принял участие в 52 матчах, набрав 31 очко (19 шайб и 12 передач). В плей-офф он выходил на лед в 12 встречах, в которых набрал 9 очков (3+6).

Второе место в опросе занял нападающий Илья Михеев (14,2%). Третьим стал голкипер Доминик Фурх (10%).

Также болельщики определили лучшего игрока сезона в составе клуба МХЛ «Омские Ястребы». Им стал форвард Антон Ковалев (42,4%).

Победители получат призы на торжественной церемонии, которая пройдет 15 апреля на «Арене Омск».

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Новости КХЛ

Болельщики «Авангарда» признали Николая Лемтюгова лучшим игроком сезона

Сегодня, 13 апреля, на официальных сайтах ХК «Авангард» и МХК «Омские Ястребы» завершилось голосование, с помощью которого болельщики определяли лучшего игрока прошедшего сезона в составах обеих команд.
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